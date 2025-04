Politica Porto Torres, il PSd’Az accende il dibattito sul PUC: “Serve una nuova visione di sviluppo per la città”

PORTO TORRES – Sala gremita e partecipazione viva ieri pomeriggio al Museo del Porto, dove la sezione “Simon Mossa” del Partito Sardo d’Azione ha promosso, ieri 11 aprile, un importante convegno dedicato al Piano Urbanistico Comunale. Un’occasione di confronto tecnico e politico per riportare al centro del dibattito cittadino uno strumento fermo da anni e considerato strategico per il rilancio di Porto Torres. Ha aperto i lavori il commissario Tore Fadda, seguito dagli interventi dell’ingegner Claudio Vinci, di Gavino Gaspa e di numerosi esponenti del mondo professionale e politico locale. Tra i presenti anche Giancarlo Acciaro, vice segretario vicario nazionale del PSd’Az, accompagnato da Tore Piana, esperto d'agricoltura, del partito. "Porto Torres è una città strategica per collocazione geografica, porto e vicinanza all’aeroporto – ha dichiarato Piana – ma soffre ancora una crisi post-industriale. Serve un PUC che sappia valorizzare il territorio: dall’archeologia al turismo religioso, dall’industria ai servizi, fino alla tutela ambientale”. Acciaro ha portato il saluto della segreteria nazionale, sottolineando come la sezione locale del partito sia “da sempre un punto di riferimento per le battaglie cruciali della città”. Il Partito Sardo d’Azione conferma così la propria attenzione verso Porto Torres, terza città dell’area metropolitana, e ribadisce la necessità di un reale coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali urbanistici.