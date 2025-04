Alghero: l’ex Green Hotel diventa sede di uffici comunali. Un iter iniziato nel 2021 e approvato in Consiglio nel 2023

Con l’approvazione, da parte della Giunta guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, del progetto di fattibilità tecnico-economica, entra nel vivo la trasformazione della palazzina dell’ex Green Hotel in sede di uffici comunali. L’edificio, situato in via Lussu, era stato acquistato dal Comune insieme ad altre due palazzine dello stesso complesso tra il 2021 e il 2023, con un investimento complessivo di circa 4,45 milioni di euro.

Il piano di riutilizzo dell’intero immobile prevede una razionalizzazione logistica dell’amministrazione: due dei tre fabbricati ospitano già il Centro Residenziale Anziani, attivo dalla primavera del 2022, mentre la terza palazzina – oggetto dell’intervento attuale – sarà rifunzionalizzata per accogliere servizi municipali ora dislocati in sedi diverse.

Le delibere consiliari di acquisizione, la n.?99 e la n.?100 del 2022, furono pubblicate all’albo pretorio nel gennaio 2023. La prima autorizzava l’acquisto delle palazzine destinate al CRA, esercitando il diritto di prelazione su una proposta ricevuta dalla società Green Hotel da parte di un privato. Il costo complessivo dell’operazione fu fissato in 3.250.000 euro, cifra ritenuta oggettivamente inferiore al valore di mercato stimato tra 3,2 e 4,5 milioni.

La seconda delibera riguardava invece l’esito di una procedura di evidenza pubblica, bandita per l’acquisizione di una sede destinata a uffici comunali. La terza palazzina, valutata 995.000 euro, fu acquistata per un totale di 1.200.000 euro comprensivi di spese accessorie. Anche in questo caso, il prezzo fu considerato vantaggioso rispetto al valore di mercato stimato tra 1,5 e 2,2 milioni di euro. L’operazione fu approvata a maggioranza in Consiglio comunale, con 14 voti favorevoli, 4 astenuti e 7 assenti.

L’edificio da destinare agli uffici – oltre 1.100 metri quadrati su tre livelli, più 350 al piano interrato – conserva la vecchia struttura alberghiera e necessita di lavori di adeguamento: rimodulazione degli spazi interni, abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di una rampa esterna, adeguamento degli impianti elettrici e di climatizzazione, e manutenzioni straordinarie.

Il progetto, proposto dall’assessore alle Opere pubbliche Francesco Marinaro, ha un finanziamento previsto di 750.000 euro, già a bilancio. I tempi tecnici parlano di 45 giorni per la redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere poi approvato definitivamente e posto a base della gara d’appalto.

“La struttura si trova in una zona facilmente raggiungibile e ben collegata – ha dichiarato Marinaro –. Abbiamo dato un nuovo impulso alla riorganizzazione logistica dell’amministrazione, recuperando un immobile di proprietà comunale, che da tempo attendeva una destinazione funzionale. Con questo intervento rafforziamo l’accessibilità, miglioriamo l’efficienza energetica e rispondiamo a un’esigenza concreta degli uffici”.

L’intervento rientra in un disegno amministrativo più ampio che punta alla valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico, a una gestione più efficiente degli spazi e al superamento della frammentazione attuale delle sedi comunali.