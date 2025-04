Carloforte, la Regione punta su porti elettrificati e navi ibride: "Decarbonizzazione e diritto alla mobilità devono camminare insieme"

La Sardegna intende farsi trovare pronta nel processo di transizione energetica che coinvolge trasporti, porti e logistica. A confermarlo sono le parole dell’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, e del capo di Gabinetto dell’Industria, Guido Portoghese, intervenuti ieri a Carloforte durante i lavori del workshop “Il trasporto marittimo sostenibile e il ruolo dei porti nella decarbonizzazione dei sistemi energetici”. L’iniziativa, ospitata dal Comune e inserita nel programma europeo “Clean Energy for EU Islands”, ha richiamato esperti, istituzioni e operatori del settore per discutere delle sfide ambientali e infrastrutturali che attendono i territori insulari.

Al centro del confronto, la necessità di una pianificazione sistemica che tenga insieme esigenze ambientali e diritti fondamentali dei cittadini, a partire da quello alla mobilità. “Il trasporto marittimo è innanzitutto un servizio pubblico – ha dichiarato l’assessora Barbara Manca –. Benché siano fondamentali le politiche di decarbonizzazione, è prioritario garantire la continuità del servizio per i cittadini. Per questo serve una sintesi concreta tra le esigenze ambientali e quelle sociali, in un lavoro coordinato che coinvolga gli Assessorati a Trasporti, Industria e Ambiente, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e gli enti locali”.

Nel corso del suo intervento, l’assessora ha ricordato gli investimenti già avviati dalla Regione, in particolare quelli per l’elettrificazione delle banchine portuali, inclusi i porti delle isole minori. Un passaggio definito “necessario” per poter incidere realmente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale. Manca ha poi sottolineato la centralità del sostegno agli armatori nei percorsi di transizione: “È fondamentale comprendere come supportare gli operatori marittimi a intraprendere processi di decarbonizzazione sostenibili e stabili. Servono strumenti politici, economici e anche culturali per accompagnare il rinnovo delle flotte e garantire, al tempo stesso, continuità e qualità nei collegamenti”.

Un segnale concreto, in questa direzione, arriva dall’incremento del 10% della dotazione del bando di continuità territoriale marittima con le isole minori, disposto proprio per favorire l’adeguamento tecnologico delle unità navali.

Sul fronte industriale, il capo di Gabinetto dell’assessorato all’Industria, Guido Portoghese, intervenuto in rappresentanza dell’assessore Anita Pili Cani, ha posto l’accento sulla necessità di ripensare il ruolo dei porti e della logistica nell’ambito della transizione energetica. “Quando parliamo di transizione – ha detto – dobbiamo guardare all’intera filiera: dalla produzione dell’energia all’approvvigionamento delle isole. Portovesme non è solo un punto di partenza, ma un nodo strategico per il futuro energetico di Carloforte e dell’intero sistema insulare”.

Portoghese ha insistito sulla necessità di un approccio integrato e sistemico che metta al centro le comunità locali, in particolare quelle delle isole minori, spesso penalizzate da diseconomie strutturali e da una fragilità logistica che rischia di acuirsi se non affrontata in modo organico. “La transizione energetica non può limitarsi a una questione tecnica. Deve essere una strategia che considera territori, cittadini e sostenibilità sociale come elementi centrali del cambiamento. E questo cambiamento inizia proprio dai porti”.

Il workshop ha raccolto ampio interesse tra i partecipanti, aprendo un confronto operativo tra istituzioni, accademia, imprese e comunità locali. Un’occasione per definire, oltre i principi, anche strumenti e traiettorie concrete per far dialogare innovazione ambientale e diritto alla mobilità nei contesti insulari.