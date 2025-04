Porto Torres, il PSd’Az accende il dibattito sul PUC: “Serve coinvolgimento reale della città”

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Porto Torres sarà al centro di un incontro pubblico promosso dalla Sezione cittadina del Partito Sardo d’Azione, che intende sollevare criticità e proporre soluzioni in merito a un tema ritenuto decisivo per lo sviluppo futuro della città. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 aprile alle ore 17:30, nei locali del Museo del Porto, in via Antonietta Bassu 1.

La scelta del PSd’Az di organizzare l’evento nasce dalla constatazione che, secondo quanto dichiarato nel comunicato diffuso dal partito, “la discussione sull’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale sta avvenendo senza il doveroso coinvolgimento dei cittadini, del sistema imprenditoriale locale e dei professionisti turritani”.

Il convegno, dal titolo “Il PUC di Porto Torres per il Partito Sardo d’Azione”, vedrà la partecipazione di figure tecniche e politiche con l’obiettivo dichiarato di offrire un contributo costruttivo e alternativo al percorso pianificatorio in corso. Aprirà i lavori il Commissario cittadino Tore Fadda, che curerà anche il coordinamento del dibattito. Seguiranno gli interventi di Alessandro Pantaleo, che proporrà una riflessione su un possibile approccio alternativo al piano, e Claudio Vinci, con una relazione tecnica incentrata sul ruolo della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) nei processi di pianificazione urbana e sulla funzione strategica della governance territoriale.

Chiuderà la serie di relazioni Gavino Gaspa, con alcuni spunti di sviluppo e considerazioni di carattere politico sullo stato della città e sulle scelte in materia urbanistica.

Il convegno sarà aperto agli interventi del pubblico e si concluderà con le riflessioni finali del commissario cittadino del partito, Tore Fadda, a ribadire l’intento di coinvolgere la cittadinanza in un processo decisionale ritenuto cruciale.

Il PSd’Az si pone dunque come interlocutore politico attento al confronto e alla trasparenza, richiamando l’amministrazione comunale a una maggiore partecipazione democratica nei processi di definizione del futuro assetto urbanistico della città.