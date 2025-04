Aeroporti, Mulas (Psd’Az): «I 30 milioni della Giunta Todde ai privati? Servano ad abbattere l’addizionale d’imbarco ad Alghero»

La decisione della Giunta regionale guidata da Alessandra Todde di destinare 30 milioni di euro alla fusione societaria degli aeroporti sardi accende lo scontro politico. A intervenire è Christian Mulas, consigliere comunale algherese e dirigente del Partito Sardo d’Azione, che attacca la scelta dell’esecutivo definendola «scellerata e priva di visione strategica».

«Il Psd’Az esprime la sua ferma opposizione alla decisione della Giunta Todde di destinare 30 milioni di euro alla fusione degli aeroporti – scrive Mulas in una nota – una scelta che riteniamo sbagliata e lontana dai bisogni reali del nostro territorio. In un momento in cui la Sardegna necessita di un sistema aeroportuale efficiente e al servizio della collettività, questa somma dovrebbe essere destinata a risolvere i problemi concreti dello scalo di Alghero, come l’alto costo dell’addizionale di imbarco».

Il riferimento è al balzello di 6,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo Riviera del Corallo, da tempo al centro delle critiche del mondo imprenditoriale e politico locale. «Abbiamo più volte sollecitato il governo regionale – prosegue Mulas – affinché venissero adottate misure per ridurre i costi che penalizzano sardi e turisti, ma la risposta è stata sempre la stessa: favorire i privati, a discapito delle esigenze dell’isola».

Una posizione che segue quella già espressa dal presidente del Psd’Az Antonio Moro, che ha parlato pubblicamente di «un regalo della Giunta Todde a un ben individuato gruppo economico con precisi riferimenti politici». Le sue parole, pronunciate anche attraverso i canali social e in interviste televisive, confermano la linea del partito, che annuncia battaglia in Consiglio regionale sulla destinazione dei fondi “blindati” nella finanziaria.

Secondo Mulas, i fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati per abbattere l’addizionale e migliorare i servizi agli utenti, non per operazioni di concentrazione societaria. «Investire 30 milioni nella fusione senza una chiara strategia di sviluppo del trasporto aereo significa fallire nel tentativo di affrontare i veri problemi. Questa è un’altra prova – conclude – che la Giunta Todde non ha a cuore il benessere dei sardi».

L’appello finale è rivolto alla Regione: rivedere la scelta, riportando al centro le esigenze dei cittadini e delle comunità locali. Un invito che, per ora, resta senza risposta.