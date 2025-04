Campo boe, nuova riunione della V Commissione: convocata per lunedì 7 aprile. Si discuterà della rimodulazione dopo la risoluzione del Consiglio Comunale

Dopo il voto unanime del Consiglio Comunale del 25 marzo, che ha impegnato la governance del Parco di Porto Conte a rivedere il progetto dei campi ormeggio, la V Commissione Consiliare si riunirà nuovamente lunedì 7 aprile alle ore 17 per dare seguito concreto agli indirizzi di rimodulazione.

La convocazione, firmata dal presidente Christian Mulas, prevede la presa d’atto della risoluzione del Consiglio Comunale (delibera n. 32/2025) e l’avvio dell’approfondimento tecnico-politico necessario a impostare nuove linee guida per la revisione del progetto, che riguarda l’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, la ZSC (Zona Speciale di Conservazione) di Capo Caccia e Punta Giglio.

All’incontro sono stati invitati anche l’assessore all’Ambiente, l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, nonché il presidente e il direttore del Parco di Porto Conte.

La riunione arriva in un momento caldo: sabato scorso si è svolto il flash mob della nautica algherese contro il progetto, e la protesta si prepara ora a trasferirsi nell’assemblea del Parco convocata per il 10 aprile. Le associazioni ambientaliste, intanto, hanno espresso forti riserve sull’impianto originario, chiedendo che le scelte future siano basate su trasparenza, condivisione e sostenibilità.

Il confronto entra dunque in una fase decisiva: la politica algherese è chiamata a trovare un equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e quelle di fruizione economica del mare, con l’obiettivo di evitare forzature, fughe in avanti o, peggio, decisioni imposte dall’alto. Lunedì si capirà se ci sono i margini per una sintesi concreta o se lo scontro è destinato a irrigidirsi ulteriormente.