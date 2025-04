Sardegna, quarto mese di esercizio provvisorio. Il centrodestra attacca, ma dal passato affiora un'amnesia collettiva

La Sardegna scivola nel quarto mese consecutivo di esercizio provvisorio. È ufficiale. Il Consiglio regionale, nell’ultima seduta utile di marzo, ha ratificato la proroga per aprile: 27 voti favorevoli, 20 contrari. Un fatto che non si registrava dal 2013 e che segna, di fatto, un record negativo nella storia recente dell’autonomia sarda.

La maggioranza di centrosinistra prova a minimizzare. L’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni parla di “ingorgo legislativo”, di “qualche settimana in più” rispetto alle previsioni e si appella alla collaborazione dell’opposizione: “Speriamo di arrivare in tempo alla prossima sessione”. Ma dall’altra parte dell’Aula il centrodestra non fa sconti.

Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, usa parole che pesano: “È una giornata storica, ma in negativo. Non è mai accaduto che si perdesse così tanto tempo nel primo anno di legislatura. Avete accumulato un ritardo allarmante e doloso. Doloso perché volevate perdere tempo”. E non si ferma qui. Per il centrodestra, la vera priorità della giunta Todde sarebbe stata la riforma dello spoil system sanitario, non il bilancio.

Una linea ribadita anche da Alice Aroni (Udc): “Vi avevamo avvisato: senza finanziaria, la riforma sanitaria è paralizzata. Il CdM ha già impugnato una legge. Se la prossima sarà impugnata ancora, avrete fatto il 100%: tutte bocciate”.

A rincarare la dose ci pensa Marco Tedde (Forza Italia), che definisce la situazione “una negligenza che certifica una volta per tutte l’incapacità e la cecità della Todde e del Campo largo”. Secondo l’ex sindaco di Alghero, la Sardegna sarebbe “allo sbando, priva di un Governo degno di questo nome”. E l’invito finale è esplicito: “Crediamo sia necessario un sussulto di dignità della Todde. Che abbandoni il campo, con un atto d’amore verso la Sardegna e i Sardi”.

Ma in questo scambio di accuse, c’è un dettaglio che qualcuno preferirebbe dimenticare. Correva l’anno 2020. Allora la giunta era di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, oggi parte integrante del campo largo, sedeva all’opposizione. Una delle voci più dure era proprio quella di Desirè Manca, oggi assessore al Lavoro. E le sue parole suonano oggi come un perfetto controcanto: “La maggioranza sardo-leghista si è dimostrata incapace. Anche quest’anno non è riuscita ad approvare il bilancio. Entro il 31 dicembre saremo vergognosamente chiamati a votare la leggina che autorizza l’esercizio provvisorio”.

Anche allora si parlava di progetti bloccati, investimenti fermi, ritardi imperdonabili. E anche allora si accusava il governo regionale di aver anteposto interessi politici – in quel caso la riforma degli enti locali – alla stabilità finanziaria dell’isola. “Il 2021 è alle porte, ma i primi tre mesi saranno segnati dall’esercizio provvisorio”, scriveva Manca. Detto, fatto.

Cinque anni dopo, le parti si sono invertite. Ma il copione resta lo stesso. Il ritardo, quando lo fanno gli altri, è sempre doloso. Quando lo si commette, diventa un dettaglio tecnico.

Nel frattempo, la Sardegna resta sospesa. Con una manovra ancora da approvare, scuole e comuni in attesa, e una politica che continua a giocare la partita degli specchi. Dove ogni riflesso assomiglia fin troppo a quello che si finge di non vedere.