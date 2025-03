Alghero: Il PEBA unisce il Consiglio, tra continuità politica e disegno di città

L’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) da parte del Consiglio comunale di Alghero e rappresentato un raro momento di unità politica attorno a un progetto condiviso. Il voto è stato unanime: 23 favorevoli su 23 presenti.

Il piano, sviluppato dal 2023 e frutto di un doppio finanziamento regionale per la progettazione, ha attraversato due amministrazioni e trovato compimento nell’attuale esecutivo. È stato redatto da un team tecnico coordinato dall’ingegnera Elisabetta Spiga, con il supporto dell’Ufficio Urbanistica del Comune e un apporto sostanziale da parte delle associazioni dei cittadini, soprattutto in riferimento alle disabilità visive e cognitive.

A commentare il risultato sono intervenute le forze politiche rappresentate in aula. Il gruppo consiliare “Noi Riformiamo Alghero” ha parlato di un lavoro portato avanti con coerenza: «Il gruppo consiliare “Noi riformiAmo Alghero” esprime grande soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale del P.E.B.A.; uno strumento di pianificazione del territorio molto importante che crea i presupposti per far diventare la città di Alghero una città a misura di tutti. Un atto questo portato a compimento in continuità amministrativa grazie al lavoro fatto dapprima dall’ex assessore urbanistica Emiliano Piras, che durante il suo mandato ha ottenuto le risorse e dato l’incarico per la progettazione e seguito le prime fasi, ora presidente della commissione, portato a compimento dall’amministrazione Cacciotto con l’assessore Corbia».

Un passaggio importante, secondo la lista civica, è stato il coinvolgimento dei cittadini: «Il punto di forza della delibera portata in consiglio è stato sicuramente, come valore aggiunto, il processo di partecipazione e condivisione con i cittadini e le associazioni che nel periodo delle osservazioni hanno apportato importanti suggerimenti per il miglioramento dello strumento».

Lo stesso concetto viene ribadito anche dal presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi: «Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione del PEBA (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) da parte del Consiglio comunale di Alghero. Un traguardo significativo per la nostra città, frutto di un percorso avviato nell’ultima parte della precedente amministrazione e portato avanti con determinazione dalla nuova amministrazione guidata dal Sindaco Cacciotto».

Pirisi sottolinea il valore politico del voto: «L’approvazione unanime testimonia la grande sensibilità di tutto il Consiglio comunale, che ha saputo superare ogni steccato ideologico e divisione politica per perseguire un obiettivo di bene comune. Con questo voto compatto, Alghero compie un passo decisivo verso una città più accessibile e inclusiva, attenta alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare delle persone con disabilità, degli anziani e delle famiglie».

Infine, AVS, che ha indicato l’assessore Roberto Corbia, ne sottolinea l’impegno e la continuità con la precedente amministrazione: «Non stiamo sistemando strade, stiamo ridisegnando il concetto di comunità – ha dichiarato la capogruppo Anna Arcasedda –. Ogni scivolo è un ponte verso l'inclusione, ogni marciapiede, ogni spazio pubblico ora racconta una storia di accessibilità. Non sarà più un'utopia, ma la nuova realtà di Alghero. Un piano che trasforma i diritti da principio astratto a concreta opportunità per tutti».

Una città più accessibile, dunque, come obiettivo comune. E, per una volta, anche come scelta condivisa.