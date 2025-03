Il Partito Democratico presenta in Consiglio regionale la proposta di legge sull’Intelligenza Artificiale: mercoledì la conferenza stampa

L’obiettivo, si legge, è duplice: da una parte, "massimizzare i benefici che l’IA può offrire in termini di efficienza, produttività e miglioramento dei servizi"; dall’altra, "governarne i rischi" legati alla privacy, alla trasparenza dei processi decisionali e al pericolo di nuove forme di disuguaglianza. La proposta prevede la creazione di un HUB regionale per l’IA (HUBIAS) da istituire presso il CRS4, con autonomia gestionale e operativa, capace di attrarre talenti, promuovere la ricerca e l’alta formazione, supportare l’adozione di soluzioni IA in sanità e nei servizi pubblici, e diventare un polo tecnologico competitivo a livello europeo. Ampio spazio è riservato anche alla formazione, con l’obiettivo di introdurre l’IA nelle scuole di ogni ordine e grado, rafforzare i corsi universitari e i dottorati, e sostenere programmi di upskilling e reskilling per lavoratori e dipendenti pubblici. Un articolato programma di sostegno alle imprese, incentivi per la transizione tecnologica e misure per la valorizzazione dei talenti ad alta specializzazione completano la cornice normativa. La legge si propone inoltre di rendere la Sardegna un laboratorio avanzato per l’innovazione, capace di trasformare la rivoluzione digitale in opportunità concreta per cittadini, imprese e istituzioni.

Mercoledì 26 marzo, alle ore 9.30, nella sala stampa “Gianni Massa” del Consiglio regionale della Sardegna (primo piano, lato via Cavour), il gruppo consiliare del Partito Democratico presenterà ufficialmente la proposta di legge n. 75, intitolata “Disposizioni per la promozione e la governance dell'intelligenza artificiale in Sardegna”. Durante la conferenza stampa, interverranno i consiglieri regionali firmatari della proposta, tra cui il primo firmatario Gianluigi Piano, per illustrare i contenuti e gli obiettivi di una legge che si propone di rendere la Sardegna protagonista nella sfida tecnologica dell’IA, attraverso un quadro normativo che favorisca l’uso consapevole e regolamentato di questa tecnologia nei settori strategici: sanità, pubblica amministrazione, trasporti, formazione e imprese. Come si legge nella relazione introduttiva alla proposta, "la trasformazione digitale è una delle priorità dell’Unione europea e l’intelligenza artificiale è destinata a fungere da impulso decisivo per il progresso economico e sociale".