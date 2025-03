Urpi: “Soddisfatto per il risultato raggiunto per gli agricoltori di Samassi e di tutta la Sardegna svantaggiata”

«L’allarme lanciato dagli agricoltori di Samassi era forte e chiaro, e non poteva rimanere inascoltato. Ho seguito questa vicenda passo dopo passo, confrontandomi con loro, con la Coldiretti e con l'assessore regionale all’Agricoltura per cercare di porre fine a un’ingiustizia che rischiava di penalizzare proprio le aziende agricole che investono nel comparto». Così il consigliere regionale Alberto Urpi commenta la recente correzione normativa che uniforma gli aiuti del PSR per le imprese agricole, eliminando la discriminazione tra comuni svantaggiati e non.

Il problema riguardava in particolare Samassi, tra i territori esclusi dalla classificazione di “comune svantaggiato”, con il conseguente rischio di ricevere aiuti inferiori rispetto ad altri comuni sardi. Grazie all’interlocuzione con l’assessore Gianfranco Satta – anch’egli impegnato sul tema – si è arrivati a una delibera del Comitato di monitoraggio del PSR che corregge la disparità, portando l’aiuto sugli investimenti al 60% per le imprese agricole e al 70% per i giovani agricoltori, indipendentemente dalla classificazione territoriale.

«Questo è stato un risultato corale, che dimostra quanto sia importante ascoltare il territorio e agire con determinazione – continua Urpi –. L’agricoltura è una risorsa strategica che va tutelata con politiche concrete e attente. Il mio impegno è e sarà sempre quello di lavorare per le istanze della mia comunità, con l'obiettivo di centrare risultati concreti. Ringrazio l’assessore Satta e la Coldiretti per il lavoro di squadra che abbiamo fatto».

Nel territorio sardo, oltre alle grandi associazioni di categoria coinvolte in questo tipo di interlocuzioni istituzionali, operano anche realtà come il Centro Studi Agricoli di Tore Piana, che – a differenza di altre sigle – porta avanti la propria attività senza attingere a risorse pubbliche. Un dato di fatto che testimonia la varietà e la complementarità degli attori impegnati nel sostenere l’agricoltura sarda.