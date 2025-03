Alghero: Cocco (FdI) attacca Cacciotto sul campo boe, "Non cerchi la rissa, serve serietà"

Dopo l’intervista rilasciata questa mattina dal sindaco Raimondo Cacciotto a La Nuova Sardegna, in cui ha attribuito alla precedente amministrazione la responsabilità del progetto del Campo Boe nel Golfo di Porto Conte, arriva la dura replica dell’opposizione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Alghero, Alessandro Cocco, attacca il primo cittadino, accusandolo di fare propaganda politica anziché affrontare concretamente la questione. “Le dichiarazioni del sindaco Cacciotto sul progetto del Campo Boe sono quanto meno contraddittorie. Da un lato, chiede collaborazione, dall’altro cerca colpevoli e attacca il centrodestra. Un atteggiamento poco utile a risolvere un problema complesso che riguarda il futuro della nautica algherese”, afferma Cocco.

Il consigliere di Fratelli d’Italia sottolinea come il sindaco abbia ammesso che il progetto “non va bene e va rimodulato”, ma si chiede “cosa sia stato fatto negli ultimi quattro mesi”. Il riferimento è al parere di VINCA della Regione Sardegna, arrivato a novembre, che ha modificato il piano originario riducendo il numero di boe e imponendo restrizioni ambientali. Secondo Cocco, da allora l’amministrazione non ha mosso un dito, e le informazioni emerse nella Commissione Ambiente di ieri non hanno chiarito nulla. “Le risposte, vaghe, e le novità comunicate ieri in commissione non sono rassicuranti e dimostrano che sulla questione serve la massima serietà”, attacca il capogruppo di FdI. Cocco respinge l’idea che il centrodestra sia l’unico responsabile del progetto, ricordando che anche l’attuale amministrazione era presente nelle istituzioni quando si discuteva del campo boe.

“Se poi il problema è stato la disattenzione della politica, allora va detto chiaramente che tutto il Consiglio Comunale, incluso chi oggi governa, ne è responsabile”, sostiene. “Infatti, né il Sindaco né i consiglieri di sinistra presenti nella scorsa consiliatura avevano mai eccepito nulla sul progetto del Parco”. Il consigliere di Fratelli d’Italia si allinea alla posizione del presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, che ha richiamato alla coerenza l’amministrazione Cacciotto. Per Cocco, l’obiettivo di Cacciotto non sarebbe realmente quello di risolvere il problema del campo boe, ma di sviare l’attenzione dalle difficoltà che la sinistra sta incontrando a livello locale e regionale. “La verità è che questa volontà di cercare la rissa sembra più un tentativo di distrarre la propria base elettorale dalle difficoltà che la sinistra sta incontrando, sia a livello cittadino che regionale”, afferma con durezza.

Fratelli d’Italia intende invece affrontare la questione in modo costruttivo e propone un incontro pubblico per discutere possibili soluzioni con gli operatori economici. “Con Fratelli d’Italia, invece, continuiamo a lavorare concretamente per trovare soluzioni condivise con i comparti economici”, annuncia Cocco. “Per questo domani, sabato 22 marzo alle ore 10:00, presso la sala conferenze del Polisoccorso in via Liguria 14, abbiamo organizzato un incontro pubblico aperto a operatori del settore, politica e cittadini”. L’obiettivo dichiarato dell’incontro è “individuare proposte concrete per una rimodulazione del progetto senza imporre un lockdown del mare di Alghero”. Il dibattito sul Campo Boe si è ormai trasformato in un caso politico che divide non solo la maggioranza e l’opposizione, ma anche la stessa coalizione che sostiene il sindaco. Se Mulas, esponente della maggioranza, ha già espresso critiche verso Cacciotto, ora l’opposizione di Fratelli d’Italia rilancia l’attacco con un’accusa più ampia: quella di strumentalizzare la vicenda per coprire i problemi dell’amministrazione. La questione verrà probabilmente portata in aula consiliare, ma intanto la politica algherese si divide tra chi cerca di rivedere il progetto e chi denuncia una gestione tardiva e contraddittoria.