Alghero: Orizzonte Comune rilancia il progetto dopo l'uscita di Mulas e presenta nuovi aderenti

Dopo l’adesione di Christian Mulas al Partito Sardo d’Azione, Orizzonte Comune si riorganizza e rilancia il proprio percorso politico con un incontro pubblico fissato per sabato mattina alle ore 11:00 presso il Caffè Latino di Alghero. L’appuntamento, aperto alla stampa, vedrà la partecipazione del Segretario Provinciale Massimo Rizzu e del coordinatore locale Antonio Cardin, oltre a un intervento dell’assessore al Turismo Franco Cuccureddu.

L’evento sarà l’occasione per presentare nuovi ingressi nel movimento, rafforzare il progetto politico e tracciare una linea chiara dopo l’uscita di Mulas. La recente adesione del consigliere comunale al Psd’Az, pur non comportando un passaggio immediato all’opposizione, ha segnato un punto di svolta nei rapporti interni. Da mesi, infatti, il legame tra Mulas e Orizzonte Comune era diventato sempre più labile, con posizioni spesso divergenti e un’incertezza sul suo effettivo collocamento politico.

«Applaudiamo finalmente alla chiarezza sulla sua posizione dopo mesi di controversie non soltanto comunicative, ma soprattutto di posizionamento», aveva dichiarato Antonio Cardin commentando il passaggio di Mulas al Psd’Az. Ora il movimento civico guarda avanti, consolidando la propria base e rilanciando i propri obiettivi per la città.

Durante l’incontro di sabato, oltre alla presentazione dei nuovi aderenti, verranno illustrati i programmi futuri per Alghero, con particolare attenzione al turismo, settore chiave per la città. L’intervento dell’assessore Cuccureddu punterà a delineare le strategie per il comparto, tra promozione e valorizzazione del territorio.

Il passaggio di Mulas al Partito Sardo d’Azione ha aperto interrogativi sugli equilibri politici in Consiglio comunale e sulle reali intenzioni del Psd’Az nei confronti della maggioranza. Se da un lato il partito autonomista ha dichiarato di non voler entrare nell’esecutivo, dall’altro ha evitato una netta presa di posizione, mantenendo un atteggiamento di autonomia che lascia aperti diversi scenari.

Per Orizzonte Comune, l’uscita di Mulas rappresenta dunque un momento di transizione, ma anche l’occasione per rafforzare il proprio assetto politico. L’incontro di sabato sarà un primo banco di prova per il rilancio del movimento e per definire il suo ruolo nel panorama politico algherese.