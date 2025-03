Noi RiformiAmo Alghero alla ricerca di una guida: nascerà anche una sezione giovanile?

Chi guiderà Noi RiformiAmo Alghero? Il gruppo politico, cresciuto in numeri e influenza nel panorama locale, si appresta a entrare in una fase congressuale decisiva, con la nomina di un segretario e di un direttivo che avranno il compito di consolidare e radicare il movimento nel territorio. Ma oltre alla scelta della leadership, il dibattito interno potrebbe aprire a nuove prospettive organizzative, come la creazione di una sezione giovanile, data la presenza di numerosi giovani tra coloro che hanno sostenuto la lista alle ultime elezioni.

La riunione del gruppo, tenutasi giovedì 13 marzo, è stata l’occasione per un confronto sull'andamento dei lavori sia in consiglio comunale che in giunta. Soddisfazione per i risultati raggiunti, ma anche la consapevolezza che servono azioni più incisive per affrontare le sfide cittadine. Un gruppo che si pone come valore aggiunto per la coalizione di governo, forte della sua natura civica e slegata dalle logiche partitiche regionali e nazionali. Non solo: nel dibattito è emersa anche la necessità di saper dialogare con le opposizioni moderate su temi di interesse comune.

A guidare il gruppo in consiglio comunale è Gianni Martinelli, mentre Maria Grazia Salaris è impegnata nel ruolo di assessora ai Servizi sociali. Tra i nomi in gioco per un eventuale assetto interno più definito si fanno strada alcune ipotesi: Alessandro Loi, oppure uno dei componenti del gruppo destinato a ricoprire incarichi di rilievo, come la presidenza della Secal, dopo aver piazzato Luca Nurra nel cda della Alghero in House.

Il movimento raccoglie anime diverse, provenienti dai Riformatori Sardi, da Noi con Alghero, oltre a figure rientrate attivamente in politica grazie alla costruzione del "campo largo" cittadino, come lo stesso Gianni Martinelli. Da non dimenticare anche chi ha già avuto ruoli di rilievo nel recente passato, come Pier Paolo Carta, ex membro del cda della Fondazione Alghero nonché nome preso in considerazione per il nuovo cda della Secal o l'ex assessore dell'igiene urbana Andrea Montis.

Ma chi sarà il vero referente di questo movimento? Ci sarà un reale radicamento territoriale o si limiterà a essere una lista civica operativa solo in ambito istituzionale? E ancora: l'idea di una sezione giovanile, suggerita e accolta con favore dal vicesindaco Francesco Marinaro, potrà prendere forma per strutturare il gruppo nel lungo periodo?

Tra i temi affrontati durante la riunione, anche il nuovo appalto di igiene urbana, presentato nei giorni scorsi dall'amministrazione. Il gruppo ha riconosciuto il ruolo della precedente giunta nella stesura delle linee guida e dell’impianto progettuale, sottolineando l'onestà intellettuale del presidente del consiglio Mimmo Pirisi nel riconoscere pubblicamente il lavoro svolto in passato.

Soddisfazione per le migliorie confermate, come l’apertura domenicale dell’ecocentro, i nuovi cestini a bocca stretta, le iniziative Desbarassa e l’estensione del porta a porta nell’agro, che quattro anni fa aveva già coinvolto Maristella e Carrabuffas. A questi si aggiungono l’automazione della raccolta e il centro del riuso, finanziato con fondi PNRR per un milione di euro. L’incontro ha segnato l’inizio di un percorso che, nei prossimi mesi, porterà alla formalizzazione degli organi dirigenti del gruppo. Ma la domanda rimane: il percorso congressuale sancirà solo una nuova organizzazione interna o segnerà anche un vero radicamento politico sul territorio?