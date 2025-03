Sassari, Nanni Campus entra in Fratelli d’Italia: l'annuncio di Luca Babudieri

L’ex sindaco di Sassari, Nanni Campus, entra ufficialmente in Fratelli d’Italia. L’annuncio arriva da Luca Babudieri, esponente del partito a Sassari, che accoglie l’ingresso di Campus con entusiasmo.

«Oggi Nanni Campus entra in Fratelli d’Italia. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per rendere Fratelli d’Italia la casa di tutta la destra sassarese e l’ingresso di Nanni è un altro passo su una strada che sono certo ci porterà lontano» ha dichiarato Babudieri.

Per il dirigente di Fratelli d’Italia, l’arrivo dell’ex sindaco è un valore aggiunto per il progetto politico del partito: «Il nostro progetto per costruire un’alternativa al sistema di potere di sinistra che oggi governa Sassari si arricchisce di una figura di spessore che con la sua esperienza può portare un contributo importante non solo per Fratelli d’Italia ma per tutto il centrodestra».

Infine, Babudieri ha sottolineato i principi su cui si basa il percorso politico del partito a Sassari: «L’esperienza, le giovani generazioni, la capacità amministrativa e il merito, sono gli elementi fondanti sui quali stiamo costruendo un progetto politico per Sassari e i sassaresi».

L’ingresso di Campus segna quindi un nuovo capitolo per il centrodestra sassarese, che punta a rafforzarsi in vista delle prossime sfide politiche.