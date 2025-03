Stintino: il consiglio comunale approva lo studio di fattibilità per la valorizzazione della costa panoramica

Uno studio di fattibilità per potenziare l'area che collega il centro storico di Stintino al Villaggio Le Tonnare, con interventi mirati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo turistico.

Il consiglio comunale di Stintino ha approvato la mozione presentata dal gruppo di opposizione "Stintino Passi Avanti", guidato dal consigliere Angelo Schiaffino, che impegna l’amministrazione a valutare un piano di valorizzazione della costa panoramica. Una decisione che ha trovato l’appoggio anche della maggioranza, segnale di un dialogo politico orientato alla crescita del territorio.

L’obiettivo dichiarato della mozione è migliorare la fruibilità dell’area, con un progetto che equilibri sviluppo e tutela ambientale. Tra le proposte avanzate dall'opposizione emergono interventi per la creazione di aree sosta attrezzate, punti di ristoro a basso impatto ambientale, arredi urbani funzionali e miglioramento dell’accessibilità alle calette lungo la costa.

"Questa iniziativa rappresenta un percorso concreto per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità" ha dichiarato Schiaffino, sottolineando che la proposta mira a ridurre il carico antropico sulla spiaggia della Pelosa, alleggerendo la pressione su una delle aree più fragili della costa attraverso la creazione di nuovi punti di interesse.

L’approvazione della mozione è stata accolta con soddisfazione dal gruppo "Stintino Passi Avanti", che ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto dalla maggioranza. "È significativo come il gruppo di maggioranza abbia condiviso pienamente la nostra proposta, riconoscendo il valore di un progetto che mira al benessere comune e alla salvaguardia dell’ambiente" ha aggiunto Schiaffino.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di esperti e cittadini per definire le migliori strategie di intervento, favorendo soluzioni eco-sostenibili, come infrastrutture per la mobilità lenta e piantumazione di essenze autoctone, con lo scopo di migliorare il verde urbano e ridurre l’impatto ambientale.

L’iter amministrativo prevede ora la realizzazione di studi tecnici per individuare le modalità operative e i finanziamenti necessari. L’obiettivo è trasformare la costa panoramica in un'area di riferimento per il turismo sostenibile, favorendo allo stesso tempo la crescita delle attività commerciali locali e la creazione di nuovi spazi di aggregazione per la comunità.

"Lo studio di fattibilità può diventare uno strumento utile per stimolare lo sviluppo economico e rafforzare il legame tra progresso e sostenibilità ambientale", concludono i promotori della mozione.

Con questa approvazione, il consiglio comunale di Stintino manda un segnale chiaro: il futuro del territorio si costruisce con una visione condivisa, basata su un equilibrio tra tutela e sviluppo.