Politica Alghero, Christian Mulas lascia Orizzonte Comune e aderisce al Partito Sardo d’Azione - La maggioranza perde un primo tassello

Cambio di casacca in Consiglio comunale ad Alghero. Il consigliere Christian Mulas, eletto con Orizzonte Comune, ha annunciato la sua adesione al Partito Sardo d’Azione. Il passaggio verrà ufficializzato venerdì 14 marzo 2025 alle 17, nella sala conferenze della Confraternita della Misericordia, in via Giovanni XXIII, con la presenza del presidente del PSd’Az, Antonio Moro. L’adesione di Mulas comporta una modifica negli equilibri dell’opposizione. Orizzonte Comune perde il proprio capogruppo, mentre il Partito Sardo d’Azione, che non aveva ottenuto consiglieri alle ultime elezioni, ottiene ora una rappresentanza in Consiglio.