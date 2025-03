Alghero, Mulas sull’appalto rifiuti: «Una sfida per raggiungere l'80% di raccolta differenziata»

Secondo il presidente della Commissione Ambiente, il nuovo sistema di raccolta non rappresenta soltanto un miglioramento in termini di efficienza operativa, ma costituisce anche «un atto di responsabilità verso l’ambiente e verso i cittadini, che meritano servizi sempre più puntuali e qualificati». «L’obiettivo – sottolinea ancora Mulas – è quello di rendere Alghero più pulita, ordinata e accogliente, migliorando l’immagine della città agli occhi dei residenti e dei visitatori. La commissione che presiedo seguirà da vicino tutte le fasi del processo, vigilando affinché vengano garantiti standard elevati di sostenibilità, efficienza e qualità del servizio». Infine, Mulas conclude con un invito alla partecipazione collettiva: «Sono certo che il coinvolgimento e l’impegno di tutti permetteranno di trasformare questa importante sfida in una grande opportunità per il nostro territorio e per tutta la nostra comunità».

«L’appalto per la gestione della raccolta porta a porta rappresenta una svolta decisiva per Alghero, una sfida importante che non riguarda solo l'agro, ma tutto il territorio comunale. L'obiettivo ambizioso è arrivare all'80% di raccolta differenziata, mettendo in campo risorse e professionalità fondamentali per migliorare sensibilmente il servizio di igiene urbana». Così Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente e Nettezza Urbana del Comune di Alghero, intervenuto alla presentazione del nuovo appalto. «Siamo di fronte a una scommessa per il futuro della nostra città – prosegue Mulas – perché una gestione più capillare ed efficiente dei rifiuti è imprescindibile per rispondere alle sfide poste dalla sostenibilità ambientale e dalle esigenze di una comunità che cresce costantemente, soprattutto durante i mesi estivi, quando Alghero ospita migliaia di turisti».