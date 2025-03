Alghero, divisioni sulla sanità: Noi Riformiamo Alghero e Mulas si smarcano

ALGHERO – «Non riusciamo a comprendere quali possano essere le ragioni che spingono l'attuale governo regionale a ritornare indietro sulla governance dell'Ospedale Marino dopo soli due anni e soprattutto senza tenere in considerazione alcuna i risultati e le prestazioni che in questo ultimo periodo sono stati veramente soddisfacenti; ma soprattutto senza chiarezza su quali saranno le azioni della Asl per mantenere, quantomeno, i servizi garantiti fino ad oggi dalla gestione Aou». Lo scrivono i membri del gruppo Noi Riformiamo Alghero, forza attualmente decisiva per la tenuta della coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco Raimondo Cacciotto.

Una posizione che trova sponda anche in un altro esponente della maggioranza, Christian Mulas, capogruppo di Orizzonte Comune e presidente della commissione Sanità, che si dice in disaccordo con l'impostazione della riforma e ha annunciato che non prenderà parte alla delegazione consiliare in programma l'11 marzo presso l’Assessorato regionale alla Sanità. Un incontro che, inizialmente, non prevedeva nemmeno la presenza di Maria Grazia Salaris, espressione e assessore alla Sanità della lista Noi Riformiamo Alghero.

Le critiche nei confronti della maggioranza regionale non si placano. «Rappresentiamo una forza politica civica che per sua natura non risponde alle logiche partitiche, soprattutto quando si parla di sanità pubblica e dei diritti essenziali dei nostri concittadini. Di fronte a queste dinamiche, che hanno sempre lo stesso sapore, volto a sovvertire sempre le scelte delle amministrazioni precedenti solo per ristabilire i propri equilibri politici, non possiamo fare altro che esprimere profondo dissenso», attaccano Martinelli e i membri del gruppo.

Noi Riformiamo Alghero ribadisce inoltre la necessità di un maggiore coinvolgimento dell’università nella programmazione sanitaria e nella formazione specialistica, sottolineando come il territorio debba avere voce in capitolo nelle scelte strategiche. «Non possiamo fare a meno che dissociarci da questo modo di fare, consapevoli che il tempo delle sperimentazioni è abbondantemente scaduto», concludono i civici.

L'11 marzo la delegazione comunale incontrerà l'assessore regionale alla Sanità, con il sindaco Cacciotto e il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, alla presenza dei consiglieri regionali Valdo Di Nolfo e Carla Fundoni. Tuttavia, le assenze di Mulas e, inizialmente, della stessa Salaris, sembrano evidenziare una frattura crescente all'interno della coalizione algherese.