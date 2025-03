Università della Sardegna, mozione di "Uniti per Alessandra Todde" per un piano regionale di tutela

Il gruppo consiliare Uniti per Alessandra Todde ha presentato una mozione in Consiglio Regionale, a firma dei consiglieri Sebastian Cocco, Giuseppe Frau e Valdo Di Nolfo, per chiedere un intervento concreto a sostegno del sistema universitario della Sardegna, messo in difficoltà dai recenti tagli previsti dalla legge di bilancio nazionale.

La mozione n. 33, depositata il 4 febbraio 2025, sottolinea che "il sistema universitario della Sardegna, composto dagli Atenei di Cagliari e Sassari oltre che dalle sedi universitarie diffuse nel territorio, costituisce un presidio di enorme valore culturale e sociale, nonché uno strumento indefettibile per la creazione di un modello basato sull’economia della conoscenza".

Oltre alla formazione, gli atenei svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca e nel trasferimento di competenze, collaborando con enti come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Tra le iniziative di rilievo internazionale, spicca il supporto alla candidatura della miniera di Sos Enattos per ospitare l’Einstein Telescope.

«La riduzione del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) decisa dallo Stato avrà effetti pesantissimi sugli atenei di Cagliari e Sassari» – dichiarano i consiglieri firmatari – «I tagli, superiori al 3% per le università sarde, non solo mettono a rischio la qualità della formazione e della ricerca, ma compromettono anche le opportunità di carriera per i giovani ricercatori e il diritto allo studio per tanti studenti meritevoli».

La mozione evidenzia che "la presenza universitaria, con specifico riferimento alla molteplice articolazione dell’offerta formativa costituita da corsi di laurea, master, scuole di specializzazioni, corsi di perfezionamento e altro, ha notevoli ed evidenti implicazioni, ripercussioni e ricadute sull’organizzazione del sistema sanitario regionale". Inoltre, sottolinea che "lo Stato ha disposto, con la legge di bilancio da ultimo approvata, una riduzione del Fondo di funzionamento ordinario (FFO) a favore delle Università italiane di oltre il 2 per cento, prevedendo una ulteriore riduzione per le Università di Cagliari e Sassari di oltre il 3 per cento".

Secondo i consiglieri di Uniti per Alessandra Todde, la riduzione dei finanziamenti, unita al preesistente sottodimensionamento di docenti e personale amministrativo e alla carenza di borse di studio, rischia di aggravare la fuga di talenti e ridurre il grado complessivo di scolarizzazione della società italiana. Nonostante gli sforzi regionali nel supportare il sistema universitario, ritengono necessario "valorizzare e rafforzare le suindicate azioni regionali attraverso un percorso unitario e coerente che presupponga anzitutto la conoscenza di tutte le azioni che la Regione pone in essere a favore del sistema universitario ivi compreso l’aspetto legato alle risorse finanziarie".

«La Regione ha già attivato numerosi strumenti a sostegno dell’università, ma riteniamo fondamentale un’azione coordinata per ottimizzare le risorse e compensare le riduzioni imposte dallo Stato» – proseguono i consiglieri Cocco, Frau e Di Nolfo – «Per questo chiediamo al Presidente della Regione di avviare un processo di acquisizione dettagliata delle risorse pubbliche destinate agli atenei, attraverso una task force inter-assessoriale, per garantire un impegno finanziario stabile e una visione strategica di lungo periodo».

La mozione presentata in Consiglio Regionale impegna dunque il Presidente della Regione "ad avviare un processo di acquisizione, anche attraverso apposita task force inter-assessoriale in capo alla Presidenza, di tutte le informazioni relative al suindicato complesso di azioni regionali, con specifico riferimento alle risorse finanziarie impiegate a favore del sistema universitario della Sardegna in tutti gli ambiti connessi alle tematiche di interesse regionale, al fine di eventualmente compensare le minori entrate statali".

Uniti per Alessandra Todde ribadisce il proprio impegno a difesa dell’università e della formazione, strumenti essenziali per il futuro della nostra Isola. Un futuro che passa, in maniera imprescindibile, dai nostri atenei: punti di incontro, crescita e innovazione da secoli.

La mozione è consultabile a questo link: https://www.consregsardegna.it/xviilegislatura/mozioni/33/