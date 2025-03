Sassari-Alghero, la Giunta regionale sblocca il primo lotto. Ma è scontro sui meriti

Via libera dalla Giunta alla non assoggettabilità di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) relativa all’intervento dei lavori di completamento della nuova Sassari-Alghero (1° lotto), nel tratto della circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa (S.P. n. 105) e per Villanova Monteleone (S.S. n. 292) e a nord con il nuovo ospedale in regione Taulera nel territorio del Comune di Alghero. L’esecutivo, su proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente Rosanna Laconi, ha approvato la delibera che di fatto consente di procedere con i lavori su quel tratto, con l’obiettivo di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedimentali.

L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ha sottolineato l'importanza della decisione, criticando i ritardi della precedente amministrazione: “I lavori sulla Sassari-Alghero hanno subito troppi stop e rallentamenti. I cinque anni che ci hanno preceduto nell’amministrazione regionale sono stati un lungo silente nulla di fatto. L’ulteriore passaggio di non assoggettabilità alla VIA per il primo lotto è una buona notizia perché consente di proseguire spediti verso la realizzazione di un’opera che abbiamo sbloccato subito dopo l’insediamento di questa Giunta e che è attesa da troppo tempo. Il lavoro per l’iter delle valutazioni d’impatto per questa, come per altre strade, sta procedendo con il proficuo lavoro dell’Assessorato dell’Ambiente, cercando, dove possibile, di non bloccare le opere già autorizzate sotto il profilo ambientale”.

A stretto giro è arrivata la replica di Michele Pais, esponente della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale, che ha contestato le affermazioni di Piu, attribuendo i meriti alla precedente amministrazione e al ministro Salvini: “Le dichiarazioni dell’Assessore Piu in ordine ai presunti meriti della Giunta Todde sul completamento e messa in sicurezza della 4 corsie Alghero-Sassari sono completamente prive di fondamento. È alquanto singolare che l’Assessore, che è persona seria e competente, scivoli in affermazioni simili. Il completamento della 4 corsie è stato sbloccato, finanziato e appaltato esclusivamente per il lavoro della passata Giunta e, soprattutto, per diretto intervento del Ministro Salvini, che ha finanziato l’intera opera e impresso un’accelerazione fortissima dopo 25 anni di blocco burocratico e finanziario”.

Pais ha poi aggiunto: “Mi stupisce che affermazioni simili possano essere attribuite all’Assessore Piu, che bene conosce i fatti e con la serietà che gli si addice non può attribuirsi meriti che non ha. Non ne ha bisogno, e su altre opere ben potrà dimostrare ai sardi la sua capacità. Ma non sulla 4 corsie, dove nessun ruolo attivo è ascrivibile a questa amministrazione regionale”.

Soddisfatto per il via libera al primo lotto si è detto invece il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che ha rivendicato il lavoro portato avanti negli anni anche nel suo precedente incarico in ambito comunale: “Mantengo un impegno preso con la comunità algherese. Questo percorso è iniziato nel mio ruolo di Presidente e Vicepresidente della Commissione Urbanistica del Comune di Alghero e, oggi, da consigliere regionale, sono orgoglioso che la Regione abbia dato il via libera a un’infrastruttura strategica per la mobilità della città. Un risultato concreto che risponde alle esigenze di cittadini e imprese, migliorando la viabilità e rafforzando le connessioni per lo sviluppo del territorio. Sulla tangenziale, invece, si avranno approcci differenti”.

Le parole di Di Nolfo, che ha evidenziato il ruolo dell’attuale amministrazione nello sblocco del progetto, hanno ulteriormente inasprito la polemica politica.

Michele Pais è tornato sull’argomento con un post dai toni duri, questa volta replicando direttamente a Valdo Di Nolfo, accusandolo di diffondere informazioni inesatte sullo stato dell’opera:

«Odio fare polemica, ma questa cosa che si dicono BALLE ai cittadini, mi irrita. Lo sanno anche i gatti che la 4 corsie è un progetto ministeriale, sbloccato, finanziato e appaltato sotto la precedente amministrazione regionale su impulso del Ministro Salvini e a totale realizzazione Anas!!! NESSUN MERITO, OGGETTIVO, È DA ATTRIBUIRE ALLA GIUNTA TODDE!!! Ma perché dire balle? Peraltro si confonde "la VIA" (acronimo che significa Valutazione di Impatto Ambientale) della circonvallazione, con "il VIA" inteso come "partenza" dei lavori che non c'entra proprio niente. Incredibile!».

Pais ribadisce così la sua posizione, contestando la narrazione politica che attribuirebbe all'attuale amministrazione regionale il merito dell'avanzamento dei lavori sulla Sassari-Alghero e accusando Di Nolfo di distorcere la realtà. La polemica sulla paternità dell’opera, dunque, sembra destinata a proseguire.