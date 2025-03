Uniti per Alessandra Todde: con la legge 40 viene ripristinato il diritto alla salute in ogni territorio

Gruppo Consiliare Uniti per Alessandra Todde On. Giuseppe Frau - On. Sebastian Cocco - On. Valdo Di Nolfo

L'approvazione del Disegno di Legge 40 sulla Sanità segna un momento di svolta fondamentale per il sistema sanitario della Sardegna, per tutti gli operatori e per i pazienti. Per la prima volta non viene stravolta la struttura delle aziende sanitarie, ma vengono introdotte modifiche funzionali che consentiranno di organizzare meglio i servizi ospedalieri e territoriali, valorizzando le specificità e le eccellenze locali. L'obiettivo è garantire finalmente quel diritto alla salute che finora è stato negato a tanti cittadini. "Siamo orgogliosi che in Sardegna si investa maggiormente sulla prevenzione, sulla salute mentale e sulla riabilitazione. Siamo orgogliosi che, con il rilancio del Microcitemico di Cagliari, possa finalmente nascere l’ospedale pediatrico regionale, mettendo in rete le strutture pediatriche del territorio. L’ospedale Marino di Alghero ritroverà la sua dimensione territoriale come punto di riferimento per le patologie ortopediche, mentre il San Francesco di Nuoro vedrà valorizzata la sua vocazione nella medicina nucleare oncologica." così l'On. Cocco, l'On. Frau e l'On. Di Nolfo del gruppo consiliare Uniti per Alessandra Todde, che proseguono, "Siamo orgogliosi, inoltre, che la nascita dell’IRCCS di rilievo nazionale permetterà di assistere in Sardegna i pazienti affetti da malattie rare e oncologiche, evitando loro i costosi e dolorosi “viaggi della speranza”." Questi sono solo alcuni degli elementi chiave di una riforma che sarà attuata attraverso ulteriori provvedimenti della Giunta e del Consiglio. Il lavoro è già iniziato per affrontare le criticità del sistema sanitario: dalla carenza di medici sul territorio, alle liste d’attesa, fino alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell’emergenza-urgenza. Dopo i disastri ereditati dal centrodestra, che ha occupato il potere sanitario lasciando i cittadini senza un’adeguata assistenza, si apre una nuova fase di speranza. Con nuovi manager in tutte le aziende sanitarie, in sintonia con gli indirizzi della Giunta regionale, finalmente potranno arrivare risposte concrete e di qualità per i cittadini e gli operatori sanitari, che attendono da troppo tempo una sanità efficiente e accessibile.