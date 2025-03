Chimica di base e chimica verde, Lai (PD) attacca il Governo: "ENI chiude nel silenzio totale di Meloni"

La chiusura degli stabilimenti ENI di Brindisi e Priolo e il futuro incerto della chimica verde finiscono al centro dello scontro politico. Il parlamentare del Partito Democratico, Silvio Lai, componente della Commissione Bilancio, accusa il Governo di inerzia di fronte alle decisioni del colosso energetico, sollevando interrogativi sulla strategia industriale dell’esecutivo.

"ENI chiude gli stabilimenti di Brindisi e Priolo, cancella la chimica di base del Paese nel silenzio totale del Governo Meloni: delle due l’una, o il Governo ha paura di contrastare ENI oppure è complice della cancellazione di una esperienza, di una competenza di decine di anni e di una reputazione internazionale dell’Italia nel settore chimico", attacca Lai.

L'esponente dem evidenzia inoltre la mancanza di chiarezza sulla chimica verde e sugli impegni assunti dal Governo e da ENI nel 2011, in particolare sul polo di Porto Torres e su altri siti. "Non solo, niente si sa sul futuro della chimica verde dopo gli impegni assunti da ENI e dal Governo nel 2011 per Porto Torres e altri siti, anche dopo che Versalis ha acquistato il 100% del capitale di Novamont, azienda di eccellenza nel campo delle bioplastiche", sottolinea il deputato.

Secondo Lai, il Governo non ha dato seguito alla cabina di regia prevista da una legge del 2022, evitando di affrontare apertamente la questione. "Il Governo non attiva la cabina di regia definita da una legge del 2022 e non risponde alle interrogazioni nelle quali si chiede quali siano i motivi per non convocarla, se non evitare di disturbare il manovratore", aggiunge.

Lai chiude con un affondo diretto all’esecutivo, accusandolo di favorire i grandi gruppi industriali a scapito dei lavoratori e del futuro della chimica nazionale. "È il solito Governo forte con i deboli e debole con i forti, con ENI intoccabile che si muove senza dover rispondere. Finirà che la chiusura della chimica nazionale non solo non sarà contrastata ma sarà vantata dal Governo come un suo successo".

Un attacco frontale che riaccende il dibattito sul futuro industriale del Paese e sul ruolo che il Governo intende assumere nei confronti dei grandi gruppi energetici.