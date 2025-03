Sardegna protagonista alla ITB di Berlino: il turismo isolano punta sulla Germania

Cagliari, 6 marzo 2025 - La Sardegna si conferma protagonista nel panorama turistico internazionale con la sua partecipazione alla ITB di Berlino, la più importante fiera mondiale del settore. La Regione ha presenziato con un proprio stand, ospitando 17 operatori del comparto alberghiero ed extra-alberghiero provenienti da tutta l'Isola, in un'iniziativa volta a rafforzare i legami con il mercato tedesco, il principale bacino turistico per la destinazione sarda.

"Ci siamo presentati nella principale fiera del turismo del continente con uno stand ampio e accattivante, dalle forme essenziali e pulite, impreziosito dalle spettacolari immagini della nostra Isola proiettate su schermi luminosi di grandi dimensioni, che hanno colpito i visitatori dell’ITB", ha dichiarato l'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu.

La fiera, ospitata nel centro espositivo Berlin ExpoCenter, ha offerto all'Assessorato del Turismo un'importante vetrina per promuovere il patrimonio ambientale, culturale e produttivo della Sardegna. "La Germania è il nostro primo mercato con circa 3 milioni di presenze annue, ma non possiamo dare per scontata la fidelizzazione dei visitatori", ha sottolineato Cuccureddu. "La competizione è altissima nell'area mediterranea, con Spagna, Grecia, Croazia, Turchia ed Egitto sempre molto attrattivi e nuove destinazioni emergenti, come Albania e Montenegro, che si affacciano con crescente aggressività sul mercato internazionale".

Per mantenere saldo il legame con il turismo tedesco e ampliare le opportunità di crescita, la Sardegna punta su un'offerta diversificata che, accanto alla tradizionale proposta marino-balneare, valorizza prodotti complementari o alternativi. Un investimento strategico per consolidare il brand dell'Isola e renderlo sempre più competitivo nel panorama internazionale.