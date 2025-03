Fratelli d’Italia ad Alghero contro Forza Italia: "Basta ambiguità, servono scelte chiare"

Il botta e risposta tra Fratelli d’Italia e Forza Italia ad Alghero si accende ulteriormente con la nuova replica del coordinamento cittadino di FdI, che non fa sconti agli alleati. Dopo le risposte di Nanni Terrosu e Andrea Delogu, Fratelli d’Italia attacca duramente le dichiarazioni dei due esponenti azzurri, accusandoli di un "notevole equilibrismo" nel tentativo di giustificare posizioni contraddittorie.

FdI sottolinea come Terrosu, da un lato, assicuri che Forza Italia sia saldamente nel centrodestra, ma dall’altro si collochi "in quello spazio che va dal PD a FdI". Una posizione che, secondo il partito di Giorgia Meloni, appare ambigua e poco chiara, soprattutto se confrontata con quanto lo stesso Terrosu aveva dichiarato il 10 febbraio sulle colonne de La Nuova Sardegna, affermando che FI si trovava "in una posizione ben distinta sia dal PD di Schlein sia da Fratelli d’Italia". Una definizione che FdI considera atipica e motivo di perplessità.

Anche la replica del consigliere regionale Piero Maieli viene bollata come insufficiente e caratterizzata da "politichese" che, anziché chiarire, alimenta ulteriori ambiguità. Per FdI, nel partito azzurro devono ancora chiarirsi le idee, motivo per cui il coordinamento cittadino chiede un intervento più netto da parte di Marco Tedde, figura di riferimento di FI in città, affinché chiarisca ufficialmente la linea politica dei suoi uomini.

FdI riprende inoltre la battuta sullo spirito carnevalesco con cui Forza Italia aveva liquidato la polemica e la ribalta contro gli azzurri: "C’è chi, in politica, cambia maschera a seconda delle circostanze. I cittadini però hanno buona memoria e sanno riconoscere chi, sotto il trucco, ha sostenuto alle elezioni comunali di Ozieri il candidato sindaco del PD e chi, in Consiglio comunale ad Alghero, ha votato un emendamento della sinistra contro la maggioranza di centrodestra".

Il messaggio di Fratelli d’Italia è chiaro: Forza Italia deve dimostrare con i fatti di appartenere al progetto del centrodestra, non solo con dichiarazioni di facciata. "Finite le feste, lasci da parte le maschere e scelga un volto solo", conclude il coordinamento cittadino di FdI, lasciando intendere che la frattura tra i due partiti sia tutt’altro che sanata.