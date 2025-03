Alghero, disciplinare dell’AMP: Mulas sorpreso dalla richiesta dei pescatori a Pirisi

ALGHERO – Continua il dibattito sulla regolamentazione della pesca nell’Area Marina Protetta (AMP) Capo Caccia-Isola Piana, con i pescatori che, preoccupati per il futuro della loro attività, hanno chiesto l’intervento del presidente del consiglio comunale, Mimmo Pirisi, per ottenere una deroga temporanea. Una scelta che ha sorpreso Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente, che negli ultimi anni ha seguito da vicino, anno dopo anno, l’evoluzione del disciplinare di pesca.

La questione della regolamentazione della pesca all’interno dell’AMP è stata al centro dell’attenzione della Commissione Ambiente per diversi mesi. Il 4 dicembre 2024, nel corso di un’audizione molto partecipata, il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, aveva evidenziato le divergenze all’interno della stessa categoria dei pescatori. Alcuni accettavano il fermo pesca nei mesi da settembre a marzo, altri chiedevano di spostarlo ad aprile-agosto.

Queste divisioni hanno complicato il processo di definizione del disciplinare, che ha richiesto ulteriori confronti prima di arrivare a una sintesi. A inizio febbraio 2025, la Commissione ha approvato il regolamento e lo ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente, che ora deve esprimersi sulla sua validità.

Nel frattempo, i pescatori, esasperati dall’attesa e dalle incertezze, hanno deciso di rivolgersi direttamente a Mimmo Pirisi, chiedendo un intervento per ottenere una deroga che permetta loro di tornare a pescare almeno fino all’approvazione definitiva del disciplinare.

La richiesta avanzata dai pescatori mette in evidenza due ruoli istituzionali distinti e complementari. Christian Mulas, in qualità di presidente della Commissione Ambiente, ha seguito il tema attraverso un percorso regolamentato, lavorando su un disciplinare condiviso e mediando tra le esigenze della tutela ambientale e quelle della piccola pesca. Il suo ruolo è tecnico e politico, volto a trovare un equilibrio tra conservazione e attività economica nel rispetto delle normative vigenti. Tuttavia, non ha un potere esecutivo immediato, poiché l'approvazione finale del disciplinare spetta al Ministero dell’Ambiente.

Dall’altra parte, Mimmo Pirisi, in qualità di presidente del Consiglio Comunale, rappresenta l'organo più alto dell'assemblea cittadina ed è visto come una figura di garanzia e mediazione istituzionale. Sebbene non abbia un ruolo diretto nella stesura del disciplinare, la sua posizione gli consente di farsi portavoce delle istanze della comunità e di sollecitare l'amministrazione affinché intervenga in maniera più diretta. I pescatori, vedendo allungarsi i tempi burocratici e non ottenendo risposte immediate dal Ministero, si sono rivolti a lui per ottenere una soluzione transitoria, indipendentemente dal processo amministrativo in corso.

Questa scelta riflette una crescente insofferenza da parte degli operatori della pesca, che da un lato riconoscono il lavoro della Commissione Ambiente, ma dall’altro cercano risposte più rapide e un intervento politico che possa garantire loro la sopravvivenza economica nell’attesa della decisione ministeriale.

Interpellato sulla questione, il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas ha dichiarato:

“Sono sorpreso che i pescatori invochino la figura super partes del presidente del consiglio comunale, Mimmo Pirisi. Abbiamo svolto diverse commissioni per inviare al Ministero il nuovo regolamento, il cui iter è ormai in attesa di approvazione. La decisione di inviarlo è avvenuta dopo l’ultima commissione di inizio febbraio, e ora aspettiamo che il Ministero dell’Ambiente ci dia riscontro. Sono contento che venga coinvolto il presidente del consiglio, ma mi sarei aspettato che i pescatori si rivolgessero prima a me, vista la mia attività in Commissione su questo tema. Ne prendo atto e continuerò comunque a portare avanti le istanze e le richieste dei cittadini, che sono l’unica cosa che mi interessa.”