Alghero, sicurezza in stallo: Mulas torna alla carica sui mezzi dei Vigili del Fuoco, ma la caserma resta un miraggio

La sicurezza di Alghero continua a essere terreno di scontro politico, ma le soluzioni restano sulla carta. Dopo il grave incendio che a inizio febbraio ha riacceso il dibattito sulla mancanza di mezzi adeguati per il distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, il presidente della Commissione Consiliare all'Ambiente e Protezione Civile, Christian Mulas, torna a insistere sulla necessità di un potenziamento immediato.

“Negli ultimi mesi, le richieste di intervento delle autoscale dei Vigili del Fuoco nella nostra città sono aumentate in modo significativo” avverte Mulas, ricordando che “l'autoscala rappresenta un mezzo indispensabile per la sicurezza e l'efficienza delle operazioni di soccorso sul territorio di Alghero”. Il consigliere di Orizzonte Comune aveva già presentato un’interrogazione urgente al sindaco Raimondo Cacciotto dopo l’incendio in centro storico ad inizio febbraio, denunciando come la città sia penalizzata rispetto a realtà più piccole, costringendo i pompieri a richiedere mezzi da Sassari con conseguenti ritardi negli interventi.

La sua posizione, però, era stata contestata da Alessandro Loi (Noi con Alghero), che aveva spostato il dibattito su un altro piano, chiedendo conto della mancata realizzazione della nuova caserma. “Altro che scala elevabile e autobotte idonea, il vero problema è che qualunque mezzo venga assegnato oggi ad Alghero non avrebbe nemmeno un ricovero adeguato” aveva dichiarato Loi, ricordando che il progetto della nuova struttura, dato per imminente già nel febbraio 2024, risulta ancora fermo.

Mulas, però, ribadisce in una nota di oggi 3 marzo, che il problema immediato rimane la dotazione insufficiente di mezzi e uomini per affrontare le emergenze. “Alghero è cambiata molto negli ultimi 30 anni. La popolazione è cresciuta, raggiungendo i 45.000 abitanti. La città ospita due zone industriali, due ospedali, numerosi alberghi e palazzoni, tre porti, un aeroporto e una quindicina di aziende vitivinicole. Inoltre, il territorio da coprire è vasto e complesso” sottolinea. Da qui la nuova richiesta alle istituzioni per sbloccare l’assegnazione di mezzi adeguati. “Non chiediamo l’impossibile, ma mezzi adeguati alle nuove necessità e qualche unità in più per rispondere tempestivamente a ogni emergenza. Alghero ha le stesse necessità di una città turistica di grande rilevanza come Olbia, e merita un distaccamento dei Vigili del Fuoco che risponda a queste esigenze”.

Sul piano politico, resta il punto sollevato da Loi: senza una caserma adeguata, anche eventuali nuovi mezzi rischiano di non trovare collocazione. Il nodo burocratico che blocca l’avvio dei lavori della nuova sede dei Vigili del Fuoco resta irrisolto e, a un anno di distanza dall’annuncio dell’Amministrazione, non si intravede una data certa per l’inizio dei lavori.

In attesa che il Comune chiarisca le tempistiche per la nuova struttura e che il Ministero dell’Interno dia segnali sul potenziamento del distaccamento, Alghero continua a rimanere esposta al rischio di emergenze gestite con dotazioni insufficienti. La battaglia politica prosegue, ma i Vigili del Fuoco continuano a lavorare con mezzi inadeguati e i cittadini restano in attesa di risposte concrete.