Agro di Alghero, la Regione si muove: confronto aperto con le borgate

ALGHERO – Un segnale di attenzione dopo anni di attese e promesse non mantenute. Oltre duecento famiglie della Nurra hanno partecipato all’incontro “Una gestione condivisa dei beni regionali nell’agro algherese e nella Nurra”, tenutosi nel salone di Guardia Grande. Un’assemblea affollata, a dimostrazione di un’urgenza che non può più essere ignorata: la gestione del patrimonio pubblico nelle borgate algheresi e il futuro di un territorio che chiede risposte.

L’incontro, promosso dal laboratorio di partecipazione e conflitto LAB PART&CO in collaborazione con il gruppo consiliare Uniti per Todde e Alleanza Verdi-Sinistra di Alghero, ha visto la presenza di esponenti regionali e comunali. A rappresentare la Regione Sardegna, il Capo di Gabinetto dell’Assessorato al Demanio, Pierpaolo Fois, intervenuto in sostituzione dell’Assessore Francesco Spanedda, impossibilitato per motivi di salute. Al suo fianco, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia e la vicepresidente del Consiglio comunale, Anna Arca Sedda.

Al centro del dibattito, le criticità legate alla gestione dei beni regionali nelle borgate, tema da sempre al centro delle rivendicazioni dei comitati locali. “È stato un primo passo concreto per un agro di cui la Regione si assuma finalmente le responsabilità”, ha dichiarato Di Nolfo, che ha sottolineato l’importanza di portare le problematiche del territorio all’interno delle sedi istituzionali. “È arrivato il momento di dare risposte a problemi che si trascinano da decenni. Toccare con mano le difficoltà, portarle nelle stanze delle decisioni e costruire nuove norme che diano risposte tangibili: questo è il cuore del percorso di partecipazione che ho voluto lanciare ieri a Guardia Grande. Non ci fermeremo qui, questo è solo l’inizio.”

Le parole del consigliere regionale sono state accolte con attenzione, ma anche con la consapevolezza che il territorio non è disposto a tollerare ulteriori rinvii. I rappresentanti delle borgate hanno esposto in maniera chiara le loro richieste, evidenziando la necessità di un cambio di passo nella gestione del patrimonio pubblico, troppo spesso lasciato in abbandono.

L’intervento del sindaco Cacciotto ha posto l’accento sull’importanza del coinvolgimento diretto delle comunità locali nel processo decisionale, mentre l’assessore Corbia ha illustrato le azioni che l’amministrazione comunale intende portare avanti per affrontare le criticità sollevate. “Fondamentale è stato il contributo dell’Assessore all’Urbanistica, Partecipazione e Immaginazione Civica del Comune di Alghero, che ha fornito risposte concrete ai temi sollevati”, si legge nel comunicato.

L’incontro ha lasciato intravedere la possibilità di un reale cambiamento, ma il territorio resta in attesa di segnali concreti. La sfida ora è trasformare la partecipazione in atti amministrativi e provvedimenti che diano risposte effettive alle borgate. Perché dopo decenni di immobilismo, le parole non bastano più.