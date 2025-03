Fratelli d’Italia ad Alghero: “Chiarezza necessaria da Pittalis e Tedde sulle aperture di Forza Italia”

Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia non nasconde la preoccupazione per un atteggiamento ritenuto ambiguo da parte di alcuni esponenti di Forza Italia. “È inaccettabile che, mentre si lavora con serietà per il buon governo della nazione e si conduce un’opposizione coerente in città e in regione, emergano ambiguità che minano la necessaria compattezza della coalizione” si legge nel comunicato.





Il riferimento è anche a episodi del recente passato, quando Forza Italia, in consiglio comunale ad Alghero, ha sostenuto emendamenti della sinistra invece delle proposte della propria maggioranza. Fratelli d’Italia ribadisce la sua posizione chiara e coerente: “Ad Alghero, a Cagliari come a Roma, rimaniamo il punto di riferimento per liberali e conservatori, senza tentennamenti né ambiguità, agendo con coerenza nell’interesse esclusivo della città.” L’affondo finale del comunicato è rivolto a chi, dentro la coalizione, potrebbe “giocare su più tavoli per meri calcoli personali o di gruppo”. Per Fratelli d’Italia, la trasparenza è un principio inderogabile: “I cittadini hanno diritto alla verità e alla trasparenza.” La palla ora passa a Pittalis e Tedde, chiamati a chiarire la posizione di Forza Italia rispetto agli equilibri della coalizione in città.

Tensioni nella coalizione di centrodestra dopo le recenti dichiarazioni di esponenti di Forza Italia. Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia chiede spiegazioni a Pietro Pittalis, leader regionale degli azzurri, e a Marco Tedde, riferimento del partito in città, dopo le parole del consigliere regionale Piero Maieli e del responsabile provinciale Nanni Terrosu. Le aperture di Maieli nei confronti del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e la posizione "equidistante" tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico espressa da Terrosu hanno sollevato interrogativi all’interno della coalizione. “In politica, la chiarezza verso gli alleati e, soprattutto, verso gli elettori è un dovere imprescindibile” sottolinea FdI, che pretende una presa di posizione netta da parte della dirigenza forzista.