Alghero: commissione speciale sul collegamento ferroviario al via, Moro presidente: “Lavoro condiviso, nessuno resterà indietro”

La commissione speciale sul progetto ferroviario Alghero centro–Aeroporto, con impianto di produzione a idrogeno, ha mosso i primi passi con un’impostazione chiara e condivisa. A guidare i lavori sarà il presidente Giampietro Moro, affiancato dalla vicepresidente Nina Ansini.

“Dovremo essere in egual misura protagonisti delle attività – afferma Moro – le quali dovranno certamente tendere allo studio degli atti e delle carte. In prima battuta calendarizzeremo i lavori e organizzeremo le sessioni di commissione, di modo da poter procedere nel fare gli inviti verso tutti i soggetti coinvolti nel progetto ferroviario. Già nella commissione svoltasi stamattina si è scelto di procedere, all’unanimità, prima con gli attori tecnici e successivamente con quelli politici”.

Un metodo che, secondo il presidente, garantirà un percorso ordinato e produttivo. “La commissione potrà partire dall’incontro con i comitati come primo atto, per poi proseguire con i vari soggetti coinvolti. Abbiamo tutti ritenuto, alla fine del ciclo delle commissioni, di portare all’attenzione del Consiglio Comunale la relazione finale conclusiva, con la quale mostreremo alla città il lavoro svolto”.

Un’apertura al confronto che, stando a quanto riferisce Moro, ha già trovato riscontro positivo: “Sono soddisfatto di come oggi la commissione ha affrontato il tema e tengo a ringraziare davvero tutti i commissari ed i capigruppo intervenuti, che hanno donato il proprio contributo in maniera costruttiva e non polemica, seppure ciascuno con le proprie sensibilità e peculiarità”.

L’obiettivo della commissione speciale è chiaro: portare avanti un lavoro di studio, ascolto e sintesi, nel rispetto dell’iniziativa avviata con il Consiglio Comunale aperto, durante il quale i comitati avevano formalmente richiesto l’istituzione di questo organo. “Tutti i consiglieri, indipendentemente dall’appartenenza politica, hanno abbracciato con grande favore ed entusiasmo questa richiesta” – conclude Moro.

A comporre la commissione, oltre al presidente Giampietro Moro e alla vicepresidente Nina Ansini, sono i consiglieri Marco Colledanchise, Luca Madau, Gianpiero Occhioni, Emiliano Piras, Giovanna Caria e Massimiliano Fadda.

Intanto, è stata convocata la prossima riunione della commissione per martedì 4 marzo alle ore 9.30, nei locali della Casa Comunale di Piazza Porta Terra. All’ordine del giorno l’organizzazione e la calendarizzazione dei lavori.