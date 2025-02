Alghero, il presidente del Consiglio Mimmo Pirisi: "L'ex Cinema Teatro di Fertilia acquisito per un euro, ora il rilancio con 1,9 milioni"

L’amministrazione ha già a disposizione un finanziamento regionale di 1,9 milioni di euro per la ristrutturazione dell’edificio. L’obiettivo è far sì che queste risorse vengano utilizzate al meglio per restituire alla città un luogo di aggregazione e cultura, contribuendo alla rigenerazione e allo sviluppo di Fertilia. Si tratta di un risultato importante, frutto della collaborazione istituzionale e dell'impegno nel valorizzare il territorio, affinché il Cinema Teatro possa tornare a essere un punto di riferimento per la comunità."

"L'acquisizione dell'ex Cinema Teatro di Fertilia al prezzo simbolico di un euro rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del patrimonio storico della borgata. Si tratta di un immobile di grande rilevanza, realizzato negli anni '30 nell’ambito della riforma agraria, che potrà finalmente essere recuperato e restituito alla collettività.