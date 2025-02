Porto Torres, i presidenti della Rete Metropolitana chiedono la nomina del Presidente del Parco dell’Asinara

Dopo l’esposizione da parte del Presidente Satta che ha prioritariamente informato i presenti dell’avvenuta nomina di un commissario straordinario all’Ente Parco Nazionale, ma soprattutto della crescente preoccupazione determinata dall’ennesimo rinvio dell’auspicata nomina del presidente di un Ente così importante per il territorio del Nord-Ovest della Regione Sardegna. Ha illustrato inoltre le preoccupate dichiarazioni degli operatori, raccolte in una seduta aperta del Consiglio Comunale, i quali hanno dichiarato di ritrovarsi in una situazione di incertezza in un momento cruciale per l’avvio della stagione turistica dell’anno in corso. Ha evidenziato in fine che l’Ordine del Giorno portato all’attenzione del consiglio comunale è stato condiviso in maniera univoca da tutti i gruppi consiliari sia quelli di minoranza che di maggioranza. Il primo a prendere la parola Agostino Schiaffino Presidente di Stintino, che per la posizione geografica del proprio Comune meglio di altri conosce le realtà economiche e gli interessi che ruotano intorno al territorio del Parco Nazionale e dell’area marina che lo circonda. Ha affermato che solo con la presenza costante di un presidente si può gestire una situazione complessa come quella dell’Isola dell’Asinara esorta perciò i colleghi presidenti ad assumere una posizione ferma in merito alla richiesta della nomina di un Presidente.





Roberto Desini, Presidente del Consiglio Comunale di Sennori, esordisce con la frase “purtroppo ognuno raccoglie quello che semina” con rammarico ha affermato che questa situazione paradossale di non avere garantita una governace stabile potrebbe essere il frutto di errori commessi in passato che non bisogna ripetere. Che è giunta l’ora di prendere una posizione chiara anche con un deliberato di tutti i Consigli Comunali allo scopo di creare una sinergia con il territorio in maniera tale da far percepire il Parco Nazionale dell’Asinara come un bene di tutta la comunità. Mario Pingerna, Presidente del Consiglio Comunale di Sassari concorda sulla proposta di approvazione da parte di tutti i consigli comunali per dimostrare che questa volta ci si muove come area vasta in pieno accordo. Sottolinea il fatto che la nomina è di competenza del Ministero dell’Ambiente ma che prima di decidere occorre sentire, attraverso i loro rappresentanti, le comunità locali, anche in prospettiva della futura città metropolitana di Sassari. Ritiene inoltre sia importante coinvolgere la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna affinché si faccia portavoce in Presidenza del Consiglio dei Ministri, del pensiero e delle richieste del territorio in merito alla nomina del Presidente del Parco Nazionale. Mimmo Pirisi, Presidente del Consiglio Comunale di Alghero dichiara l’importanza dei parchi Nazionali e/o Regionali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali evidenziando anche nel comune di Alghero c’è un Parco e risulta importante una situazione di governo stabile anche per garantire un auspicabile collaborazione in rete anche con altre realtà simili. Pertanto sottolinea l’importanza di un documento dei presidenti da inviare agli organi istituzionali e di un Ordine del Giorno o una risoluzione dei Consigli Comunali coinvolgendo tutti i capigruppo. Sottolinea inoltre che ci sono comuni dell’area vasta che non si affacciano sul Golfo dell’Asinara ma che andrebbero coinvolti nelle iniziative. Francesco Sechi, Presidente del Consiglio Comunale di Sorso, che per motivi di servizio conosce bene la situazione dell’isola dell’Asinara porta come esempio una testimonianza dell’ultimo presidente Pasqualino Federici nominato nel gennaio 2011, il quale parlando agli operatori disse loro che la prioritaria missione di un Parco Nazionale è la tutela della flora e della fauna. Questo non significa che non sia di basilare importanza la presenza di un presidente soprattutto in una situazione complessa come quella dell’isola dell’Asinara dove il problemi sono relativi alla gestione del patrimonio immobiliare e soprattutto al sistema del ciclo dell’acqua. Si dichiara favorevole in merito al documento da sottoporre all’attenzione dei capigruppo per un Ordine del Giorno o una risoluzione da votare in consiglio. Considerata l’importanza del tema trattato i presidenti della Rete Metropolitana del Nord Sardegna decidono di redigere un documento da indirizzare al Ministro dell’Ambiente al Sottosegretario e al Presidente della Regione Sardegna. E, allo scopo conferire il massimo peso istituzionale all’istanza del territorio, di elaborare e condividere un Ordine del Giorno o una risoluzione da portare in votazione nei rispettivi Consigli Comunali, considerato che solo attraverso una azione incisiva, condivisa da tutto il territorio, si possano attivate le azioni necessarie per la nomina del Presidente del Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara.

Martedì 25 febbraio 2025 presso il comune di Porto Torres si è tenuto un incontro dei Presidenti del Consiglio dei Comuni della Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Erano presenti per il Comune di Sassari Mario Pingerna, per il Comune di Alghero Mimmo Pirisi, per il Comune di Sorso Francesco Sechi, per il Comune di Sennori Roberto Desini, per il Comune di Stintino Agostino Schiaffino e Franco Satta per il Comune di Porto Torres. L’incontro, come previsto nell’ordine del giorno, è stato organizzato allo scopo di analizzare la situazione generale e ricercare eventuali soluzioni che possano accelerare e favorire la nomina del Presidente del Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara.