Smantellamento dell’Ospedale Marino di Alghero: il Consiglio Comunale convocato d’urgenza

La notizia della chiusura dell’Ospedale Marino di Alghero e del trasferimento delle sue funzioni dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Sassari all’ASL di Alghero ha sollevato forti preoccupazioni all’interno della comunità locale e tra i consiglieri comunali, che hanno formalmente richiesto una convocazione urgente del Consiglio Comunale per discutere la questione.

Secondo i firmatari della richiesta – tra cui Christian Mulas, Marco Tedde, Massimiliano Fadda, Marco Colledanchuse, Beatrice Podda, Cesare Emiliano Piras e Michele Pais – la decisione comporterebbe un cambiamento significativo per il territorio, senza che vi sia stata una discussione approfondita né un confronto con le istituzioni competenti. Nel documento, i consiglieri evidenziano i rischi di una tale operazione, sottolineando che lo smantellamento dell’Ospedale Marino senza una pianificazione chiara potrebbe portare a un peggioramento dei servizi sanitari, soprattutto in un’area come Alghero, già in difficoltà per la carenza di strutture adeguate.

"La decisione di smantellare l’Ospedale Marino – scrivono i consiglieri – senza una chiara visione e senza l’assicurazione che non vi saranno riduzioni di servizi o ulteriori difficoltà sanitarie, è motivo di grande preoccupazione per tutti i cittadini di Alghero e dei comuni limitrofi". La richiesta insiste sull’urgenza di un confronto istituzionale che possa chiarire il futuro dell’ospedale e garantire continuità nei servizi sanitari, senza penalizzazioni per i pazienti.

L’intenzione dei consiglieri è quella di aprire un dibattito politico e amministrativo sulla gestione sanitaria del territorio e sulle conseguenze del passaggio dell’Ospedale Marino all’ASL. Chiedono pertanto che la richiesta di convocazione venga messa a verbale e che il Consiglio Comunale venga fissato nel più breve tempo possibile.

La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di riorganizzazione della sanità sarda, dove il riassetto delle competenze e delle strutture ospedaliere ha già generato polemiche in altre realtà territoriali. La battaglia per la salvaguardia dell’Ospedale Marino di Alghero potrebbe dunque diventare un nuovo fronte di scontro tra le istituzioni locali e la Regione Sardegna.