Mario Bruno: "L’addizionale comunale va cancellata, i parlamentari sardi intervengano"

ALGHERO – L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco va abolita. È l’appello lanciato dall’ex sindaco di Alghero Mario Bruno, che da anni si batte per la rimozione di questa imposta, considerata un ostacolo alla crescita economica e al potenziamento dei collegamenti aerei, soprattutto nella stagione invernale.

"Intervengano i parlamentari sardi, a cominciare dal Presidente della Commissione Trasporti della Camera. L’addizionale comunale va cancellata davvero, per creare economia e portare nuovi voli nella stagione invernale", afferma Bruno, sollecitando un'azione concreta da parte della politica.

L’ex sindaco ricorda che nel 2016, durante la sua amministrazione, il Comune di Alghero aveva aderito a una class action con altri dodici comuni italiani, per chiedere allo Stato il riconoscimento delle spettanze mai riscosse su una tassa definita comunale, ma che porta solo briciole nelle casse degli enti locali. "Il Comune di Alghero vanta un credito milionario dal 2005 per questa imposta. Ora, anche per la Sardegna, deve essere abolita. Le tasse aeroportuali, di vario genere, incidono per circa il 40% del prezzo finale del biglietto aereo", sottolinea Bruno.

L’addizionale comunale, istituita nel 2004 con un importo iniziale di 1 euro per passeggero imbarcato, è stata progressivamente aumentata fino a 6,50 euro a biglietto. Bruno spiega la ripartizione della somma: 5 euro sono destinati all’INPS, 50 centesimi al servizio antincendio negli aeroporti, mentre 1 euro viene gestito da ENAV per garantire la sicurezza degli impianti aeroportuali e finanziare misure di prevenzione e contrasto alla criminalità.

"Si trovino altre fonti di copertura e si cancelli questa tassa, che fra l'altro coi comuni ha poco a che fare", conclude Bruno, ribadendo l’urgenza di un intervento per alleggerire il costo dei biglietti aerei e favorire la mobilità da e per la Sardegna.