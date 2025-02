Ittiri, Angela Desole lascia la maggioranza: "Serve un nuovo progetto per la città"

La consigliera comunale Angela Desole ha ufficializzato la sua uscita dalla maggioranza del sindaco Antonio Sau, segnando una rottura politica maturata dopo mesi di progressiva esclusione dalle dinamiche amministrative. La decisione arriva dopo la revoca delle deleghe assessorili che le erano state affidate nel corso della consiliatura.

"La mia esperienza amministrativa è sempre stata improntata sulla trasparenza, il lavoro e l’impegno per la comunità. Tuttavia, negli ultimi mesi, il progetto con cui siamo stati eletti nel 2020 ha perso la sua identità e la volontà di condividere un percorso comune. Sono stata progressivamente estromessa dalle decisioni e privata della possibilità di contribuire al governo della città, nonostante il largo consenso ricevuto dagli ittiresi", ha dichiarato Desole, evidenziando le ragioni della sua scelta.

L’ormai ex esponente della maggioranza sottolinea la necessità di una nuova fase politica per Ittiri. "Non posso accettare di restare in una maggioranza che ha smarrito il proprio progetto originario. Oggi si chiude un capitolo, ma se ne apre un altro. È arrivato il momento di costruire un nuovo progetto per Ittiri, basato su idee fresche e concrete", ha affermato, lanciando un appello alle forze politiche e civiche che condividono la sua visione di cambiamento.

Angela Desole si dice pronta a lavorare per una nuova proposta politica e amministrativa, aperta a chi voglia contribuire alla costruzione di un’alternativa solida. "Credo che il cambiamento debba nascere dal confronto e dalla condivisione, non da ambizioni personali. Il mio obiettivo è contribuire alla costruzione di una proposta forte e partecipata, che metta al centro le esigenze della comunità. La scelta di chi guiderà questo percorso sarà frutto di un confronto serio e condiviso, basato sulle competenze, sull’esperienza e sul gradimento dei cittadini", ha concluso.

La sua uscita dalla maggioranza apre ora nuovi scenari nel panorama politico cittadino, in vista di un possibile rimescolamento delle alleanze e della costruzione di un fronte alternativo alla guida attuale del Comune.