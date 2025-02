Orizzonte Comune si rafforza: gli ex di Fortza Paris aderiscono al movimento

Il movimento civico Orizzonte Comune continua a consolidarsi nel panorama politico sardo, raccogliendo sempre maggiore attenzione da parte della società civile. L’ultimo ingresso di rilievo è quello dell’avvocato Salvatore Deriu, esperto di diritto amministrativo e relazioni con gli enti pubblici, che porta con sé un gruppo di sostenitori provenienti da Fortza Paris.

Deriu, noto per il suo impegno nella vita associativa e culturale, ha contribuito in particolare alla promozione del "Cammino di San Benedetto del Giudicato di Sorres", un progetto che coinvolge 19 Comuni con potenziali ricadute economiche e turistiche. Il suo passaggio a Orizzonte Comune rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento del movimento, che ha guadagnato rappresentanza istituzionale nelle elezioni comunali del 2024.

A livello amministrativo, il gruppo si distingue per il lavoro svolto su temi chiave per la comunità algherese: riordino del sociale, sanità locale, politiche dei servizi e valorizzazione del sistema portuale, con l’obiettivo di favorire il turismo crocieristico. Determinante, in questo senso, anche l’impegno dell’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, che ha sostenuto il rilancio del settore a livello regionale.

Antonio Cardin, dirigente regionale di Orizzonte Comune, ha annunciato che a breve il movimento presenterà ufficialmente Deriu e i nuovi ingressi alla cittadinanza, in un evento che vedrà la partecipazione della dirigenza cittadina, provinciale e regionale. Un segnale chiaro della volontà di espansione e radicamento del gruppo politico, che punta a consolidare la propria presenza nei diversi territori dell’Isola.