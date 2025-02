Forza Italia attacca la Giunta Todde: “Bartolazzi smentito dal Ministero della Salute, commissariamento inutile”

CAGLIARI – I numeri parlano chiaro e, secondo Forza Italia, smentiscono le motivazioni addotte dalla Giunta Todde per il commissariamento delle aziende sanitarie sarde. "I dati ministeriali intestano alle aziende sanitarie sarde le migliori performance in Italia", hanno dichiarato in Aula i consiglieri regionali azzurri, citando il report pubblicato ieri dal Ministero della Salute sulle performance dei direttori generali nel 2023.

Secondo il gruppo di Forza Italia, i dati ufficiali dimostrano l’errore contenuto nel testo del DDL proposto dalla Giunta, che si baserebbe su numeri obsoleti del 2022. "È quindi clamoroso l’errore contenuto nel testo del DDL sul commissariamento delle aziende sanitarie, che viene perentoriamente smentito dai dati ufficiali del Ministero della Salute", affermano i consiglieri, evidenziando come le aziende sanitarie della Sardegna abbiano ottenuto "addirittura la migliore performance in Italia in termini di differenziale migliorativo conseguito nel 2023 rispetto all'anno 2022".

Per gli esponenti azzurri, questi numeri certificano l’ottimo lavoro svolto dai direttori generali e dalle aziende sanitarie regionali, che "sin dai primi mesi della loro esistenza hanno conseguito performance tra le migliori d’Italia". Il trend positivo, secondo il Ministero, è destinato a confermarsi anche nei dati del 2024, con la Sardegna già attestata tra le prime 13 regioni italiane per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza.

Forza Italia lancia quindi un appello alla presidente Alessandra Todde, al PD e agli altri partiti di maggioranza: "Non votate l’inutile commissariamento delle aziende sanitarie, che avrebbe la gravissima conseguenza di bloccare un trend positivo avviato dall’attuale governance e dal loro personale tutto". Un attacco frontale alla linea della Giunta, con i consiglieri azzurri che pongono una questione politica e amministrativa chiara: fermare quello che definiscono un provvedimento ingiustificato e dannoso per il sistema sanitario sardo.