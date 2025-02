La minoranza in Consiglio regionale scrive a Tajani: "Paragone inaccettabile, chiediamo scusa al Sudan"

La lettera inviata a Tajani chiede che venga trasmesso un messaggio ufficiale alle autorità sudanesi per chiarire la posizione della minoranza sarda e prendere le distanze dalle parole dell’assessore. Ma la questione non è solo diplomatica. Secondo i firmatari della lettera, il riferimento di Bartolazzi ha contribuito a creare "un forte senso di abbandono e sfiducia in tutta la classe medica e in tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano per garantire servizi sanitari a tutti i cittadini". Il tema della sanità resta al centro del dibattito politico sardo, tra carenze strutturali e polemiche sulla gestione del settore. Oltre alle scuse al Sudan, la minoranza ha auspicato che questa vicenda possa aprire un canale di cooperazione con il Paese africano. "Ci auguriamo di poter avviare una collaborazione sempre più stretta", hanno scritto i capigruppo, in una mossa che punta a trasformare un incidente diplomatico in un'opportunità di dialogo internazionale.

Un’uscita infelice, un paragone giudicato "istituzionalmente grave". La minoranza in Consiglio regionale della Sardegna ha preso carta e penna per scrivere al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, che ha accostato il sistema sanitario sardo a quello del Sudan. Un riferimento che ha suscitato indignazione tra le fila dell’opposizione, spingendo i capigruppo Paolo Truzzu, Angelo Cocciu, Umberto Ticca, Antonello Perù e Alessandro Sorgia a prendere posizione. "Fare un paragone negativo citando uno specifico Stato è un gesto istituzionalmente grave, che ci costringe a dover porgere le scuse al Primo ministro del Sudan e al suo popolo", hanno dichiarato i consiglieri di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Riformatori e UDC.