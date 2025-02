Parco dell’Asinara, Acciaro: “Un commissario non basta, serve una presidenza stabile”

Gian Carlo Acciaro, vice segretario nazionale vicario del Partito Sardo d’Azione, interviene sulla recente nomina di Gianluca Mureddu a commissario straordinario del Parco Nazionale dell’Asinara, sottolineando che la scelta di un commissario, per quanto competente, non risolve il problema della mancanza di una presidenza stabile, assente ormai da anni.

"Formulo al dottor Mureddu i miei più sinceri auguri di buon lavoro", dichiara Acciaro, aggiungendo però che il Parco ha bisogno di una governance solida e duratura, come previsto dalla legge 394/91 che disciplina il funzionamento delle aree protette. "Le ultime modifiche alla normativa hanno rafforzato il ruolo politico e manageriale del presidente e del consiglio direttivo, sottolineando l’importanza della loro esperienza nelle istituzioni e nella gestione pubblica e privata. È evidente che i parchi nazionali non devono solo tutelare l’ambiente, ma anche contribuire allo sviluppo economico del territorio e delle comunità che vi orbitano attorno".

Acciaro richiama l’attenzione sulla necessità di una visione strategica di lungo periodo per il Parco dell’Asinara, che, a suo dire, fino a oggi ha disatteso molte delle aspettative dei cittadini di Porto Torres e dell’area circostante. "Un commissario, per quanto preparato, resta una figura provvisoria e non avrà il tempo necessario per portare avanti un vero lavoro di pianificazione territoriale. Il Parco deve smettere di guardare al dito e puntare alla luna".

Il rappresentante del PSd’Az ricorda il percorso che portò all’istituzione dell’Asinara come parco nazionale, con il coinvolgimento del Parco del Gennargentu, frutto di un’iniziativa parlamentare sostenuta anche da lui stesso. L’obiettivo iniziale era duplice: salvaguardare un patrimonio naturale unico e compensare economicamente e socialmente la comunità di Porto Torres, che per decenni aveva visto metà del proprio territorio sottratto a causa della presenza del carcere di massima sicurezza.

"Oggi è necessario sfruttare questo periodo di transizione per avviare un vero confronto tra gli attori istituzionali, coinvolgendo il Comune di Porto Torres, la Città Metropolitana, l’Ente Parco e la Comunità del Parco, per elaborare progetti di sviluppo condivisi che vadano oltre la semplice gestione commissariale".

Acciaro ribadisce infine l’impegno del Partito Sardo d’Azione nella difesa dell’Asinara e del suo utilizzo a favore della collettività. "Il PSd’Az ha sempre lottato per la liberazione dell’isola dalle servitù statali e per il recupero degli immobili abbandonati. Continueremo a sostenere chi lavorerà esclusivamente nell’interesse del Parco e delle comunità che lo circondano".