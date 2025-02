Alghero, Commissione Sanità: focus su pediatria e cardiologia

Alghero, 26 febbraio 2025 - La V Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Christian Mulas, si è riunita oggi per affrontare le criticità dei servizi sanitari locali, con particolare attenzione alla situazione della pediatria e della cardiologia. Alla seduta erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale Beniamino Pirisi e l’Assessora Maria Grazia Salaris, oltre alle associazioni e ai comitati attivi sul tema della sanità, che hanno avuto modo di esprimere le proprie istanze.

"La Commissione ha chiesto un approfondimento sui principali temi legati ai servizi sanitari ad Alghero, con un focus particolare su pediatria, cardiologia e le problematiche legate all'invecchiamento della popolazione e alla denatalità. Questi ultimi dati sono allarmanti e richiedono una riflessione seria sulla necessità di adeguare i servizi sanitari in relazione all'evoluzione demografica del territorio ed è quanto il Sindaco ha fatto presente nella recente audizione in commissione sanità regionale, dove ha, peraltro, ben rappresentato le principali criticità di cui anche oggi parliamo" ha dichiarato il Presidente Mulas.

Nel corso della discussione è emerso che il servizio di pediatria ad Alghero è attualmente operativo solo H12 nei giorni feriali, una condizione che costringe le famiglie a trasferire i bambini all’ospedale di Sassari anche per cure di routine. Una situazione che non solo rappresenta un disagio per le famiglie, ma grava ulteriormente sulla sanità sassarese.

Ancora più critica la condizione della Cardiologia, che dal 17 luglio 2023 ha perso la copertura H24 a causa della carenza di specialisti. Attualmente il servizio è ridotto a un H12 limitato, senza garanzia di assistenza nei giorni festivi. "Questo crea gravi disagi, soprattutto per i pazienti del reparto e per coloro che necessitano di assistenza urgente al pronto soccorso" è stato sottolineato durante l’incontro.

La Commissione ha dunque evidenziato la necessità di interventi urgenti:

L’ assegnazione di pediatri sufficienti per garantire il servizio H24 , anche nei festivi.

sufficienti per garantire il servizio , anche nei festivi. La riapertura del punto nascita , considerata una priorità per la comunità.

, considerata una priorità per la comunità. Il potenziamento del servizio di cardiologia , con nuove assunzioni per ripristinare l’assistenza H24 .

, con nuove assunzioni per ripristinare l’assistenza . Una pianificazione socio-sanitaria adeguata alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione e dalla denatalità, con effetti significativi attesi nei prossimi vent’anni.

Mulas ha inoltre ribadito il ruolo della Commissione come strumento di coinvolgimento diretto della cittadinanza: "Come Presidente della Commissione Ambiente e Sanità ho sempre richiesto la partecipazione di tutti i cittadini e delle associazioni, facendo delle commissioni un amplificatore delle istanze della comunità e uno strumento per portare all’attenzione pubblica le questioni sanitarie più urgenti".

L’assemblea si è chiusa con la volontà di portare avanti un confronto continuo con le istituzioni regionali, affinché le criticità del sistema sanitario locale non vengano ignorate e si possa intervenire con misure concrete a tutela della salute dei cittadini algheresi.