Sanità sarda nel caos, Bartolazzi all’attacco: “Nemmeno in Sudan, serve una svolta”

Uno scontro frontale, senza filtri. L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha difeso con toni durissimi la riforma sanitaria della Giunta regionale, attaccando lo stato attuale del sistema sanitario sardo e rispondendo alle critiche della minoranza. «Appena arrivato, mi sono trovato di fronte al caso di una bambina trasferita da Sassari a Cagliari per un’appendicite. Nemmeno in Sudan succedono queste cose» ha tuonato in Consiglio regionale.

L’opposizione ha contestato il provvedimento, accusando la maggioranza di voler usare la riforma come strumento per commissariare i direttori generali. Bartolazzi ha respinto le accuse: «Non mi interessa di chi c’era prima, la sanità sarda è la peggiore d’Italia. Vogliamo cambiare metodo, non mettere cerotti».

Il piano, ha spiegato l’assessore, punta a una riorganizzazione strutturale: «Gli ospedali avranno delle mission chiare, perché i problemi si risolvono a domino, uno dopo l’altro». Ma è stato un altro passaggio a far esplodere la polemica. “Tutti noi vorremmo vivere in un posto dove se porti un figlio all’ospedale con la tonsillite ci esce vivo”, ha affermato Bartolazzi, riferendosi alla bambina morta ad Alghero.

Una frase che ha suscitato indignazione nell’Aula, con il centrodestra che ha accusato l’assessore di strumentalizzare una tragedia per giustificare la riforma. Ma la tensione in Aula riflette il malcontento che cresce tra cittadini e operatori sanitari, mentre la sanità sarda resta schiacciata tra carenze, ritardi e promesse non mantenute.