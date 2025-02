Asinara, Di Nolfo e Mulas attaccano il Governo: "Nomina del commissario uno schiaffo alle comunità locali"

Porto Torres, 25 Febbraio 2025 - La nomina dell’ennesimo commissario per il Parco Nazionale dell’Asinara, decisa dal Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e dal Sottosegretario Claudio Barbaro, scatena una dura reazione in Sardegna. Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo (Uniti per Todde) e il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas contestano apertamente la scelta, definendola un atto che esclude le comunità locali dalla governance dell’isola.

Ancora una volta, il governo centrale ha optato per un commissariamento invece di nominare un presidente stabile, capace di tracciare una chiara direzione politica per il Parco dell’Asinara. Ma questa volta, secondo Di Nolfo, la decisione è ancora più grave: "Con questa nomina il Ministero commissaria di fatto anche i sindaci del golfo dell’Asinara. La Regione aveva indicato nel Comitato direttivo i primi cittadini di Porto Torres, Sassari, Castelsardo e Sorso, il cui ruolo viene ora svuotato di significato".

L’On. Di Nolfo non risparmia critiche alla maggioranza di centrodestra, accusandola di aver imposto una decisione calata dall’alto: "Ancora una volta viene scelta una persona, magari anche preparata, ma che non ha alcun legame con le comunità che si affacciano sul Parco. Pichetto Fratin e Barbaro dimostrano di ritenere che, tra Porto Torres, Stintino, Sorso, Sassari e Castelsardo, non ci sia nessuna persona valida".

Il consigliere regionale sottolinea anche l’incoerenza della decisione ministeriale: "Non solo si tratta di una scelta insensata e di una perdita di tempo inaccettabile, ma la nomina del commissario Mureddu era già stata proposta un mese fa e poi ritirata dallo stesso Ministero, rendendo questa decisione ancora più incomprensibile. Mi auguro che, a questo punto, il neo commissario si occupi immediatamente delle licenze degli operatori del Parco, che devono essere rinnovate, perché lavoratrici e lavoratori oggi non possono programmare la stagione".

Anche il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, si unisce al coro delle critiche: "Prendiamo atto della nomina di Gianluca Mureddu a nuovo 'ennesimo' commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, pur ribadendo che il commissariamento non rappresenta la soluzione più efficace per la governance dell'Isola". Secondo Mulas, la scelta del governo ignora le reali necessità del territorio: "Le nomine emergenziali durano da un decennio e non risolvono i problemi. Le scelte dovrebbero rispondere alle esigenze espresse dall’intero territorio senza escludere la Regione e senza che il territorio sia obbligato a subire per l’ennesima volta una nomina figlia di spartizioni politiche".

Il primo cittadino di Porto Torres annuncia battaglia: "Continueremo a denunciare con fermezza e oltranza la necessità che l'Asinara venga affidata a una figura autorevole, capace di portare avanti le attività di pianificazione essenziali per lo sviluppo dell'Isola, con ricadute concrete per tutto il nord-ovest della Sardegna".

La nomina di Mureddu arriva in un contesto di instabilità amministrativa, con un Parco Nazionale che da anni attende una governance stabile e strategie di sviluppo chiare. La reazione delle istituzioni locali fa presagire nuovi scontri politici e l’ennesima fase di incertezza per l’Isola, mentre gli operatori turistici e ambientali attendono risposte concrete per il futuro del Parco.