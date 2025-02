Fertilia Capitale della Cultura della Pace: presentata la proposta al Ministro Calderone

Ieri, durante le celebrazioni dell'ultima tappa del Treno del Ricordo, l’iniziativa del Governo per commemorare l’esodo giuliano-dalmata, Michele Pais ha ufficialmente consegnato alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elvira Calderone, la proposta di riconoscere Fertilia come Capitale italiana ed europea della Cultura della Pace.

Pais, capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Alghero e dirigente nazionale del partito, ha illustrato alla Ministra i contenuti dell’Ordine del Giorno presentato che ripercorre la storia di Fertilia come città di accoglienza per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dopo la Seconda guerra mondiale.

“La comunità giuliano-dalmata di Fertilia ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell’esodo – ha dichiarato Pais – e oggi questa città è il massimo simbolo di libertà, democrazia e accoglienza per chi scappa dalla guerra. In un momento storico in cui anche in Europa e nel Mediterraneo soffiano forti venti di guerra, oggi più che mai Fertilia assume un altissimo valore simbolico”.

Il documento consegnato alla Ministra sottolinea come Fertilia sia un unicum in Europa, essendo l’unica città interamente edificata da esuli italiani. L’idea di candidarla a Capitale della Cultura della Pace si inserisce in un percorso già avviato da altre città con una storia simile: nel 2020, il titolo di Capitale Europea della Cultura è stato conferito a Fiume, mentre nel 2025 il riconoscimento è stato assegnato congiuntamente a Gorizia e Nova Gorica, due città che, come Fertilia, hanno vissuto il dramma dell’esodo giuliano-dalmata e oggi rappresentano un simbolo di riconciliazione.

La Ministra Calderone, la cui famiglia materna ha vissuto l’esodo giuliano-dalmata, ha accolto con entusiasmo la proposta, che ora dovrà seguire il percorso legislativo necessario per ottenere il riconoscimento.

“La comunità algherese e sarda, ancora una volta, dimostra di essere portatrice, con azioni concrete, dei valori di pace e libertà, contro ogni tipo di regime antidemocratico – ha aggiunto Pais –. Fertilia, insieme all’intera Sardegna, meriterebbe questo titolo, sul cui raggiungimento profonderemo ogni sforzo”.

Con la consegna della proposta alla Ministra Calderone, l’Ordine del Giorno impegna il Sindaco di Alghero a presentare ufficialmente la candidatura di Fertilia al Ministero della Cultura, affinché possa essere riconosciuta come Capitale italiana della Cultura della Pace e, successivamente, ottenere lo stesso titolo a livello europeo.

Se accolta, questa iniziativa sancirebbe il ruolo di Fertilia non solo come luogo della memoria dell’esodo giuliano-dalmata, ma anche come modello di accoglienza e promotrice dei valori di pace e libertà in un’epoca in cui questi stessi valori sono nuovamente messi alla prova.