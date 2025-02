Alghero, Sartore risponde a Cocco: "Il Parco GianMarco Manca già nel bilancio, il centrodestra tenta di risolvere il problema che ha creato"

Nuovo scontro politico ad Alghero sul destino del Parco Gianmarco Manca. Dopo la presentazione di un ordine del giorno da parte del consigliere comunale Alessandro Cocco (FdI), che sollecita l’amministrazione e l'assessore al demanio Enrico Daga a pubblicare un bando per l’affidamento della gestione dell’area, arriva la replica secca di Pietro Sartore (PD).

Secondo Sartore, l’iniziativa di Cocco sarebbe del tutto inutile: "Ho trovato piuttosto paradossale presentare un odg per decidere una cosa che è già da tempo nei piani dell’Amministrazione Cacciotto e che è già negli atti approvati dal consiglio comunale con il bilancio previsionale". Il riferimento è alla deliberazione del 5 febbraio 2025, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, includendo tra gli interventi già programmati la valorizzazione del Parco Gianmarco Manca, nell’ambito del Piano di Valorizzazione ed Alienazione di Immobili Comunali, adottato ai sensi dell’art. 58 della legge 133/2008.

Sartore non si limita a contestare la proposta di Cocco, ma torna sulle responsabilità della precedente amministrazione di centrodestra, accusandola di aver causato l’attuale stato di degrado: "Funzionava bene fino alla primavera del 2021, quando l’assessorato al demanio decise di non rinnovare la concessione al gestore. Scelta legittima, ma scellerata fu la decisione di lasciare il parco senza un nuovo affidamento e senza nessuno che si occupasse della custodia. Da lì è iniziato l’abbandono, culminato con atti vandalici e danni ingenti alla struttura."

Il consigliere dem ricorda che l’opposizione aveva più volte denunciato il degrado del parco: "Abbiamo documentato con immagini e video lo stato di incuria e chiesto che l’amministrazione intervenisse per evitare un danno erariale, tanto che la stessa Corte dei Conti avrebbe dovuto puntare un faro sulla vicenda."

La struttura del parco è affidata dal 2023 temporaneamente in comodato d’uso alla Protezione Civile AIB Alghero come base operativa per la campagna antincendio, ma manca ancora un piano organico per il rilancio complessivo dell’area. Tuttavia, Sartore ribadisce che la giunta Cacciotto ha già avviato il processo per la valorizzazione, e definisce l’odg di Cocco come "una proposta tardiva, che ignora le responsabilità del centrodestra nel degrado del parco e tenta di rivendicare soluzioni che sono già state decise e approvate."