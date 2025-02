Alghero, Cocco (FdI) sul Parco Gianmarco Manca: “Subito un bando per la gestione”

L’infrastruttura, realizzata con fondi regionali nell’ambito della Legge Regionale 37/1998, fu concepita come uno spazio pubblico polifunzionale. Dopo una fase iniziale di utilizzo limitato, nel 2015 l’amministrazione comunale pubblicò un bando per la concessione dell’immobile interno al parco, destinato ad attività socio-culturali, ludico-ricreative e di somministrazione di alimenti e bevande. L’Associazione "Si fa così 2.0" risultò assegnataria della concessione e, a seguito della necessaria fase istruttoria e della verifica dei requisiti, assunse ufficialmente la gestione della struttura. Il parco fu poi ufficialmente inaugurato il 21 aprile 2017, intitolato al giovane caporal maggiore scelto Gianmarco Manca del 7° Reggimento Alpini, morto il 9 ottobre 2010 in Afghanistan durante una missione di pace.





L’iniziativa portò all’apertura de "La Merenderia", un punto di ristoro e aggregazione che per anni ha ospitato attività sociali, iniziative culturali e progetti di inclusione sociale, tra cui la realizzazione del primo orto urbano di Alghero. Tuttavia, il 14 marzo 2021, giunta a scadenza la concessione, il Comune non procedette ad alcuna proroga né avviò un nuovo iter per il riaffidamento della gestione. Le richieste di interlocuzione da parte dell’associazione, formalizzate tramite due PEC inviate a gennaio e marzo 2021, rimasero prive di riscontro da parte degli uffici preposti. L’unico atto amministrativo adottato fu la richiesta di restituzione delle chiavi della Merenderia, decretando così il definitivo abbandono della struttura.





Nel novembre 2022, in parallelo alla situazione di stallo che interessava il Parco Gianmarco Manca, l’amministrazione comunale avviò il progetto "Never Neet... Giovani in Fermento", finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI. L’iniziativa, che vedeva coinvolti dieci giovani under 35, era finalizzata all’inclusione sociale e alla tutela ambientale, con attività formative e pratiche di riqualificazione di aree verdi. Tuttavia, il programma si concentrò prevalentemente su interventi all’interno del Parco di Porto Conte, lasciando di fatto inalterata la condizione di degrado e inutilizzo del Parco Gianmarco Manca, la cui gestione rimase vacante.





Una svolta parziale si registrò nel giugno 2023, quando il Comune di Alghero concesse in comodato d’uso gratuito la struttura interna del parco alla Protezione Civile AIB Alghero, destinandola a base operativa per la campagna antincendio estiva. La decisione consentì all’associazione di riattivare gli spazi interni, ma non previde alcun piano per la gestione complessiva del parco, lasciando le aree verdi prive di interventi manutentivi strutturali.





Nel febbraio 2025, il consigliere comunale Christian Mulas ha presentato un’interrogazione consiliare in cui denunciava lo stato di abbandono dell’area e la necessità di una gestione organica del parco, sollecitando l’amministrazione a predisporre un atto risolutivo. La replica del presidente del consiglio comunale, Mimmo Pirisi, precisò che la struttura interna era regolarmente utilizzata dalla Protezione Civile AIB, ma ha confermato, indirettamente, che la manutenzione e la valorizzazione del parco restavano di competenza comunale, senza che fossero stati finora adottati provvedimenti in merito.





A seguito di ciò, Mulas ha chiarito che il suo intervento non intendeva mettere in discussione l’operato della Protezione Civile, ma sottolineare la necessità di un intervento amministrativo risolutivo per restituire alla città uno spazio pubblico funzionale. Alla luce di questi sviluppi, il 22 febbraio 2025, Alessandro Cocco (FdI) ha formalizzato la proposta di ordine del giorno per sollecitare la predisposizione di una procedura pubblica per l’assegnazione del parco.





“Questo Parco è stato intitolato a Gianmarco Manca, un nostro concittadino caduto nella difesa dei valori nazionali. È un dovere della città valorizzare questo luogo e garantire un utilizzo adeguato” afferma Cocco, che evidenzia l’urgenza di un intervento amministrativo per uscire dalla fase di stallo. “La Protezione Civile AIB ha svolto un importante lavoro di recupero della struttura, dimostrando il valore di questo spazio. Con la proposta di ordine del giorno chiediamo all'assessore al demanio di predisporre celermente una procedura pubblica per l’assegnazione della gestione del Parco, garantendo la massima trasparenza e il coinvolgimento della comunità. Inoltre, si chiede di individuare una nuova struttura idonea per l’Associazione di Protezione Civile AIB Alghero, affinché possa continuare a svolgere il proprio prezioso lavoro in una sede adeguata”. La richiesta di Cocco si inserisce, come già riportato, in un contesto di criticità protratta, che dal 2021 vede il Parco Gianmarco Manca privo di una gestione stabile e senza una programmazione definita per la sua valorizzazione.





“La valorizzazione del Parco Gianmarco Manca è una priorità per Alghero. Ci aspettiamo che la maggioranza accolga questa proposta e proceda senza perdere altro tempo” conclude il consigliere di Fratelli d’Italia. Ora resta da vedere quale sarà l’orientamento dell’amministrazione e dell'assessore al demanio Enrico Daga in merito alla richiesta di avviare una procedura pubblica per la gestione dell’area, e se il consiglio comunale sarà disposto a sanare una situazione di impasse che si protrae da quattro anni.

Il Parco Caporal Maggiore Scelto Gianmarco Manca, situato a Maria Pia, tra via F. Costantino e via Campania, è nuovamente al centro del dibattito politico cittadino. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Cocco, ha formalizzato una proposta di ordine del giorno con la quale sollecita l’amministrazione a procedere con una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione del parco restituendo alla comunità un utilizzo funzionale dell’area.