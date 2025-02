Alghero: convocata la V Commissione sulla sanità, mentre cresce la mobilitazione per la riapertura del Punto Nascite

La V Commissione Consiliare è stata convocata per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 09:30 presso la sala riunioni de "Lo Quarter" per affrontare un tema cruciale per la sanità locale: la situazione della Pediatria e del Punto Nascite di Alghero.

Alla seduta sono invitate a partecipare numerose associazioni impegnate nella tutela del diritto alla salute, tra cui "La Sanità si Cura", il Comitato "Fiocchi Azzurri/Fiocchi Rosa", il Comitato Spontaneo a Difesa della Salute, il Comitato "Nuovo Ospedale", il Comitato "Uniti Contro la Chiusura dell’Ospedale Marino", l'Associazione Parkinson Alghero e l'Associazione Il Labirinto, che si occupa della tutela della salute mentale. Saranno inoltre presenti medici, infermieri, operatori socio-sanitari e cittadini, chiamati a dare il loro contributo in un momento di forte incertezza per il futuro della sanità locale.

La Commissione si riunisce in un contesto di crescente preoccupazione e protesta per la mancata riapertura del Punto Nascite di Alghero, ufficialmente chiuso per lavori di adeguamento ma mai riattivato, nonostante la conclusione degli interventi. Il reparto è pronto, il personale quasi al completo, manca solo un pediatra per ripristinare il servizio, eppure le autorità competenti non hanno ancora disposto la riapertura. Nel frattempo, le partorienti algheresi sono costrette a percorrere decine di chilometri fino a Sassari, con tutti i rischi che ciò comporta per la loro sicurezza e per quella dei neonati.

La mobilitazione cittadina è già partita: oltre 1.700 firme sono state raccolte in appena due settimane per chiedere un'azione immediata da parte delle istituzioni. Il dibattito, però, non si ferma alla protesta, ma si sposta anche sul piano giuridico: le autorità competenti potrebbero essere chiamate a rispondere civilmente e penalmente per omessa assistenza sanitaria e negligenza. Secondo il codice penale, infatti:

Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio: chi omette di compiere un atto dovuto per ragioni di sanità pubblica può essere punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo: la mancata riapertura del reparto potrebbe comportare gravi conseguenze in caso di decesso.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose: se la chiusura dovesse provocare danni alla madre o al neonato, le istituzioni competenti potrebbero essere perseguite legalmente.

La questione sanitaria, dunque, non è solo una battaglia politica e amministrativa, ma un tema di responsabilità civile e penale che non può più essere ignorato.

La Commissione Consiliare rappresenta un'occasione cruciale per fare chiarezza sulle reali intenzioni della Regione e dell’ASL. I cittadini di Alghero non chiedono promesse, ma risposte concrete su quando e come verrà garantita la riapertura del Punto Nascite. La pressione pubblica cresce, così come la determinazione di chi vuole riportare il servizio in città.

"Non possiamo permettere che l’ennesimo reparto venga smantellato per inerzia o scelte politiche poco lungimiranti. Questa battaglia riguarda il diritto alla salute di tutte le famiglie algheresi", è il messaggio che arriva dai promotori della campagna. La comunità algherese è pronta a farsi sentire, e ora la palla passa alle istituzioni.