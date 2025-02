Alghero, Marco Colledanchise chiarisce: "Nessuna mia responsabilità sui parcheggi a pagamento, ho tutelato i pazienti"

Marco Colledanchise, consigliere di maggioranza del gruppo di Futuro Comune, prende posizione e respinge con forza qualsiasi tentativo di strumentalizzazione sulla vicenda dei parcheggi a pagamento negli ospedali di Alghero. Il consigliere rivendica il senso del suo ordine del giorno e sottolinea come il suo intervento sia stato dettato esclusivamente dalla necessità di garantire la tutela di pazienti e accompagnatori, non certo dall'intenzione di introdurre nuove tariffe.

"Mettiamo in chiaro una cosa – afferma Colledanchise – il mio ordine del giorno prevedeva semplicemente che una parte dei parcheggi a striscia bianca fosse riservata, in determinati orari, ai pazienti e ai loro accompagnatori. Ma va detto con forza: non sono stato io a introdurre la sosta a pagamento, la decisione è stata presa dalla Giunta con una delibera approvata a dicembre 2024. Giunta e assessori hanno votato per estendere le aree tariffate a tre nuove zone: le Bombarde, l’Ospedale Civile e l’Ospedale Marino. Questa è la realtà dei fatti."

Colledanchise ribadisce che il suo ordine del giorno è arrivato in discussione con mesi di ritardo rispetto alla sua presentazione, in un quadro ormai mutato rispetto all'originaria proposta. "Quando ho potuto discuterlo, i parcheggi erano già stati inseriti tra le aree a pagamento. A quel punto, avrei potuto lasciare l'odg come carta straccia oppure adeguarlo alla nuova realtà. Ho scelto di adeguarlo, chiedendo esplicitamente che pazienti e accompagnatori non paghino la sosta. La mia battaglia è stata questa: garantire che chi si reca in ospedale per motivi di salute non venga penalizzato da un provvedimento già approvato dall’esecutivo."

Il consigliere evidenzia un aspetto spesso ignorato nella narrazione dei fatti: "Il sistema della sosta regolamentata può persino trasformarsi in un'opportunità, perché si può stabilire che in determinate fasce orarie solo i pazienti abbiano diritto all’accesso senza alcun costo. Questo significa evitare che i posti vengano occupati impropriamente e garantire una reale priorità a chi deve recarsi in ospedale per cure e visite."

Colledanchise conclude con parole nette: "Non accetto strumentalizzazioni, né da parte della stampa né da altri", sottolineando come il suo operato sia stato orientato alla massima trasparenza. "Non ho introdotto io il parcheggio a pagamento, l’ha fatto la Giunta con la sua delibera. Io ho pensato a tutelare i cittadini, ed è questo che conta. Leggere certe affermazioni e certi commenti che minimizzano la questione mi fa infuriare: la tutela dei pazienti è una cosa importante, non un argomento secondario. E chi prova a dire il contrario, lo fa in malafede."

Il testo dell’ordine del giorno approvato

ORDINE DEL GIORNO N. 5/2025

Oggetto: Regolamentazione dei parcheggi dell’Ospedale Marino di Alghero per garantire l’accesso prioritario ai pazienti e ai loro accompagnatori

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO

PREMESSO CHE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 380-381/2024 , ha istituito nuove aree di sosta a pagamento, includendo anche i parcheggi dell’Ospedale Marino e dell’Ospedale Civile di Alghero;

, ha istituito nuove aree di sosta a pagamento, includendo anche i parcheggi dell’Ospedale Marino e dell’Ospedale Civile di Alghero; L’introduzione del pagamento per la sosta ha sollevato preoccupazioni in merito all’accessibilità alle strutture sanitarie da parte di pazienti e accompagnatori, che non devono essere penalizzati da un’eventuale difficoltà di accesso agli ospedali cittadini;

CONSIDERATO CHE

È interesse dell’Amministrazione garantire che i parcheggi destinati alle strutture ospedaliere siano fruibili prioritariamente da chi si reca in ospedale per cure e visite mediche, senza che il sistema tariffario diventi un ostacolo;

Una regolamentazione mirata delle aree di sosta può consentire di garantire l’accesso gratuito o parzialmente esentato per i pazienti e i loro accompagnatori, in base a specifiche fasce orarie e modalità di utilizzo;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A garantire che i pazienti e i loro accompagnatori siano esentati dal pagamento del parcheggio negli orari di maggiore affluenza sanitaria, attraverso modalità da definirsi con le autorità competenti; A introdurre un sistema di monitoraggio e controllo delle aree di sosta per evitare abusi e garantire che i parcheggi regolamentati vengano effettivamente utilizzati da chi ne ha diritto; A coinvolgere le commissioni consiliari, l’ASL e l’AOU nella definizione delle modalità di accesso e tariffazione, per assicurare una regolamentazione condivisa e funzionale; A valutare l’eventuale istituzione di fasce orarie riservate esclusivamente ai pazienti e ai loro accompagnatori, in modo da garantire loro un accesso prioritario senza alcun onere economico.

Approvato dal Consiglio Comunale di Alghero nella seduta del 18 febbraio 2025.