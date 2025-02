Alghero, sicurezza in crisi: Fratelli d’Italia attacca la maggioranza

L’ennesima aggressione a un minore, le spaccate nei negozi, gli incidenti ad alta velocità nei centri urbani: il senso di insicurezza cresce tra i cittadini di Alghero. Non più episodi isolati, ma un’escalation che ha trasformato intere zone della città in territori fuori controllo. L’ultimo caso, il sedicenne picchiato brutalmente in pieno giorno nel quartiere di Sant’Agostino, è solo la conferma di un problema che si trascina da anni senza risposte.

Di fronte a questa situazione, Fratelli d’Italia denuncia l’immobilismo della maggioranza. Il partito di Giorgia Meloni aveva proposto in Consiglio Comunale l’istituzione del Controllo di Vicinato e incentivi per la sicurezza privata, strumenti che avrebbero permesso un immediato miglioramento delle condizioni di vivibilità in città. Ma l’amministrazione ha scelto di non discuterne nemmeno, rinviando ancora una volta ogni intervento concreto preferendo discutere e approvare l'odg n.5 sul regolamento dei parcheggi dell'ospedale Marino per garantire l'accesso prioritario ai pazienti e a ai loro accompagnatori. Di fatto l'introduzione dei parcheggi a pagamento anche negli ospedali.

“Abbiamo chiesto di affrontare il tema subito, ma la sinistra ha preferito voltarsi dall’altra parte”, attacca il coordinatore cittadino Pino Cardi. “Non possiamo più accettare che la sicurezza venga relegata a tema secondario”.

L’aggressione del ragazzo in via Vittorio Veneto si unisce ad un lungo elenco di eventi di delinquenza e violenza: da tempo quella zona è diventata un punto critico per spaccio, bivacchi e criminalità minorile. Situazioni analoghe si registrano in altre aree della città, dove gruppi di giovani sbandati si riuniscono senza controllo. L’abbandono degli spazi pubblici, l’assenza di misure deterrenti e il ridotto presidio delle forze dell’ordine hanno favorito un clima di degrado che oggi si manifesta in tutta la sua gravità.

“Ci sono interi quartieri dove i residenti hanno paura, i commercianti subiscono continui furti, e il rischio di aggressioni è diventato quotidiano”, affermano i membri del coordinamento cittadino di FdI. “Non cederemo di un centimetro: il diritto alla sicurezza non è negoziabile”.

L’opposizione di centrodestra chiede dunque misure immediate: dall’abbattimento delle barriere architettoniche che favoriscono il degrado e la criminalità, a interventi di riqualificazione urbana che possano restituire controllo e visibilità alle forze dell’ordine. E proprio queste ultime dovrebbero essere supportate da un maggiore coordinamento tra amministrazione e istituzioni.

“L’inerzia della maggioranza è inaccettabile”, conclude il capogruppo Alessandro Cocco. “La sicurezza non è un lusso, ma una priorità. Alghero merita risposte”.