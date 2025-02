Calich, Lombardi (MIO Italia): "È emergenza, servono risposte concrete"

ALGHERO – "Sul Calich è emergenza". Lo afferma Marco Lombardi, referente regionale di MIO Italia (Movimento Imprese Ospitalità), che interviene sulla questione della laguna, rilanciando le preoccupazioni espresse dall'ex presidente del Consiglio regionale e attuale consigliere di opposizione Michele Pais (Lega).

"L’intervento che ha fatto Pais fa pensare e pone in automatico delle domande", sottolinea Lombardi, puntando il dito su questioni irrisolte che avrebbero potuto incidere direttamente anche sul settore turistico. "Gli stabilimenti balneari di Fertilia e Maria Pia avrebbero perso meno introiti in questi ultimi anni a causa della 'Marea Gialla' se fosse stato completato l’impianto che sarebbe dovuto sorgere nella laguna del Calich?".

Dubbi che si intrecciano con un’altra questione cruciale: "Dove sono finiti i soldi stanziati per opere mai iniziate o rimaste incompiute? Sperperati o ancora nelle casse comunali?".

Lombardi non risparmia critiche alla gestione amministrativa, individuando nella mancanza di una struttura di programmazione con professionisti competenti una delle principali cause del continuo immobilismo. "Quando parlo di incompetenza di molti assessori, mi riferisco proprio a queste situazioni, di cui siamo esausti di sentir parlare".

La conclusione è un monito diretto: "Cari assessori, datevi una svegliata! Il tempo passa e la crisi in città aumenta". E cita Sandro Pertini: "Quando un governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato via con mazze e pietre", allargando il concetto anche alle amministrazioni comunali. "Cosa avrà voluto dire?", conclude Lombardi.