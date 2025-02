Alghero, la Lega lancia l’allarme sul Calich: “Urgente salvare la laguna”

Un processo avviato grazie all’impegno dell’ex presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che aveva coinvolto gli Assessorati all’Ambiente, all’Agricoltura e il Servizio regionale ADIS per reperire risorse certe, fin lì mai stanziate. Il rallentamento dovuto alla pandemia ha inciso sul cronoprogramma, ma il percorso non si è mai interrotto. “Oggi è fondamentale riprendere quel discorso, con la massima priorità. Serve una cabina di regia tra enti regionali e comunali che stabilisca le azioni necessarie per il salvataggio del Calich, la sua pulizia e la realizzazione di una nuova condotta.





L’obiettivo è doppio: da un lato evitare lo sversamento di reflui nella laguna, dall’altro sfruttare i 25 mila metri cubi di acqua prodotti ogni giorno per usi industriali, riducendo il consumo di risorse idriche destinate all’agricoltura o all’uso potabile.” Secondo la Lega, gli interventi previsti sono già oggetto di progettazione e potrebbero beneficiare di finanziamenti statali e dei fondi del PNRR destinati alla tutela ambientale ed energetica. “Questa è l’ultima occasione per salvare il nostro Calich, ormai morente. Il governo nazionale della Lega, a partire dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è a disposizione della Regione e del Comune di Alghero per definire un piano straordinario di intervento che salvi questo tesoro ambientale di rilevanza comunitaria.”

La moria di pesci e la crescente presenza di mucillagine nel Calich non possono più essere ignorate. Il coordinamento della Lega algherese lancia l’allarme e chiede un intervento immediato dell’Amministrazione comunale e della Regione per evitare danni irreversibili alla laguna. “Nella scorsa legislatura – ricordano gli esponenti del Carroccio – il tema era stato affrontato con la sottoscrizione del Contratto di Laguna e l’assegnazione di 3 milioni di euro per interventi infrastrutturali. Una progettazione adeguata avrebbe consentito la realizzazione di una condotta che evitasse lo sversamento delle acque di depurazione nello stagno.”