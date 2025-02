Sicurezza ad Alghero, Fratelli d’Italia: “Non si può più aspettare”

La questione sicurezza torna prepotentemente al centro del dibattito politico ad Alghero, con Fratelli d’Italia che denuncia un’escalation di episodi criminali ormai fuori controllo. Spaccate, furti, aggressioni e atti vandalici si susseguono con una frequenza preoccupante, generando un clima di insicurezza diffuso tra cittadini e imprenditori. L’ultimo episodio di violenza, avvenuto nel cuore della città, si aggiunge a una serie di fatti che, secondo il partito, non possono più essere considerati sporadici.

“La situazione non è più sostenibile – sottolinea Fratelli d’Italia –. Non è accettabile che i cittadini abbiano paura di uscire la sera, che i commercianti vivano nel timore di subire l’ennesimo furto o atto vandalico, che episodi di violenza diventino la normalità.” Il messaggio è chiaro: servono risposte immediate e un piano d’azione concreto per arginare il problema.

Il partito ha già presentato un ordine del giorno che prevede una serie di misure mirate, tra cui:

Istituzione del Controllo di Vicinato , un sistema volto a rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, aumentando la capacità di deterrenza e la tempestività delle segnalazioni.

, un sistema volto a rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, aumentando la capacità di deterrenza e la tempestività delle segnalazioni. Supporto alla sicurezza privata , con incentivi ai Centri Commerciali Naturali per proteggere le attività economiche maggiormente esposte a rischi.

, con incentivi ai Centri Commerciali Naturali per proteggere le attività economiche maggiormente esposte a rischi. Potenziamento della Polizia Locale , con risorse adeguate a garantire una maggiore presenza sul territorio, soprattutto nelle fasce orarie più critiche.

, con risorse adeguate a garantire una maggiore presenza sul territorio, soprattutto nelle fasce orarie più critiche. Prosecuzione del progetto di videosorveglianza , con un piano di installazione di telecamere nei punti più sensibili della città, per rafforzare il monitoraggio e la prevenzione.

, con un piano di installazione di telecamere nei punti più sensibili della città, per rafforzare il monitoraggio e la prevenzione. Coordinamento costante tra Comune e Forze dell’Ordine, affinché gli interventi siano più efficaci e tempestivi.

“La città non può restare ostaggio dei balordi” è la posizione netta del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, che chiede un intervento immediato per ristabilire condizioni di sicurezza adeguate. Per il partito, è necessario un cambio di passo deciso: Alghero deve poter contare su strumenti concreti per contrastare la criminalità e restituire serenità ai suoi abitanti.